Coube a Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS , a primeira reação às projeções à boca das urnas, que confirmam o PS como partido vencedor, mas sem maioria absoluta.Ana Catarina Mendes falou de uma "grande vitória do PS" e "uma derrota histórica da direita em Portugal".Sem querer avançar se já começaram conversas para possível aliança que no Parlamento seja conseguida uma maioria, Ana Catarina Mendes garantiu, ainda assim, que "o partido socialista está em condições de assegurar que governará com estabilidade política nos próximos quatros anos".Para o PS, "os portugueses votaram pela estabilidade governativa e o PS empenhar-se-á para que os próximos quatro anos sejam de um governo de estabilidade política, estabilidade social, de progresso e de futuro em Portugal".