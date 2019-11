BE diz que há dejetos a correr a céu aberto no canil municipal da Feira

Bloco de Esquerda (BE) denunciou esta quinta-feira a existência de "dejetos a correr a céu aberto" quando são lavadas as boxes do canil municipal da Feira, uma situação que, segundo os bloquistas, coloca em risco a saúde pública.

"Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que, quando são lavadas as boxes do canil municipal de Santa Maria da Feira, por não haver ligação à rede de saneamento, os dejetos correm a céu aberto", diz o BE em comunicado.

Os bloquistas consideram que este comportamento da Câmara da Feira, distrito de Aveiro, é "desrespeitoso" para com o ambiente, animais e todos os cidadãos, em particular os que residem na zona onde se encontra o canil municipal.

"Este equipamento já existe há alguns anos. Como é óbvio esperava-se que a autarquia fosse minimamente responsável e que não colocasse em risco a saúde dos animais, bem como das pessoas, contaminando os lençóis freáticos", refere a mesma nota.

Os deputados municipais do Bloco já questionaram a autarquia, através de um requerimento, sobre esta situação que dizem ser "grave".

No requerimento, os bloquistas perguntam há quantos anos é que esta situação ocorre e que medidas pretende a autarquia adotar, com caráter de urgência, para rapidamente colocar um fim a este atentado ambiental.

Querem ainda saber quem são os responsáveis na autarquia por esta situação que coloca em risco a saúde pública e o desrespeito pelo ambiente.

A Lusa contactou o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa (PSD), que se escusou a comentar as acusações.