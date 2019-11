No dia 10 de novembro, um alto-responsável da Embaixada da Guiné Bissau em Lisboa atirou ácido sulfúrico à cara do namorado da ex-companheira. Porém, não foi detido por usufruir de imunidade diplomática.

Segundo a Convenção de Viena, a imunidade diplomática serve para proteger os representantes de outros países de abusos, pressões ou coação nos países onde trabalham. Garante aos diplomatas que não sejam detidos, sujeitos a processos ou acusados de acordo com as leis do país onde se encontram, apesar de poderem ser expulsos, julgados pelos crimes cometidos no próprio país ou sujeitos a pedidos de levantamento dessa mesma imunidade.

Em Portugal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pode, mediante requerimento das autoridades judiciárias, contactar o país que o diplomata representa e proceder a uma das opções previstas. Ao jornal Público, o MNE indicou esta quarta-feira ainda não ter sido notificado.

Segundo o Correio da Manhã, o diplomata guineense foi à PSP relatar o que tinha feito e alegou legítima defesa. É suspeito de crime de homicídio na forma tentada e tem antecedentes por suspeitas do crime de violência doméstica.

Este caso recorda o sucedido com Haider e Ridha Ali, filhos do embaixador iraquiano em Lisboa Saad Mohammed Ali, que foram acusados em 2018 pelo Ministério Público de tentativa de homicídio de Rúben Cavaco. O MP pediu ajuda para interrogar os gémeos. Porém, o advogado da vítima – que foi espancada em Ponte de Sor – anunciou um acordo extrajudicial com os suspeitos, encerrando a "parte cível". À PGR, cabe a parte criminal.

Em 2018, uma mulher sul-africana de 60 anos colocada na embaixada de Lisboa também alegou estatuto de diplomata para não ser revistada pela GNR no aeroporto de Lisboa – o que só se aplicaria ao correio diplomático. Acabou mesmo por morder o guarda que a tentou revistar, foi sujeita a Termo de Identidade e Residência e libertada ao abrigo da imunidade diplomática.

O embaixador da Moldávia em Portugal em 2009, Mihail Carmerzan, acabou por se afastar depois de uma investigação do MP o ligar a ele e a mais três pessoas de ligações a uma organização criminosa de auxilio à imigração ilegal. Apesar de serem suspeitos de crimes de corrupção passiva, peculato, abuso de poder, falsificação e contrafacção de documentos, valeram-se da imunidade diplomática.