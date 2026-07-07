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CHEGA. BASTIDORES DA GUERRA INTERNA

Bastidores da guerra interna no Chega: Ventura perde mão nas distritais

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 07:00
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Deputados candidatos à liderança de distritais perderam eleições. Listas apoiadas por desalinhados venceram. Crispação levou a murros, posts e entrada de movimento extremista.

No dia 9 de maio, o líder parlamentar, secretário-geral e coordenador autárquico nacional Pedro Pinto tirou uma fotografia com o deputado Nuno Gabriel, recandidato à distrital de Setúbal, rodeado de outros parlamentares apoiantes da candidatura. Na legenda, disse que “não há dois caminhos” no distrito: “Em Setúbal, um grupo parlamentar unido sempre a passar a voz do líder! André Ventura será sempre a nossa inspiração. Não há dois caminhos!”

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