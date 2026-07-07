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Portugal

Associação acusa câmara de Amarante após resgate de 300 cães: "Tinha conhecimento há anos e não fez nada"

Marta Rodrigues 07:00
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Animais estão muito debilitados e a receber tratamento veterinário por parte várias associações de apoio. A autarquia nega ter tido conhecimento prévio do caso.

A diretora da Midas, uma das associações que recebeu os 300 cães de raça resgatados em Amarante, garante que a câmara municipal conhecia "há anos" a proprietária e a casa onde os animais viviam, mas "nunca fez nada". Mas a autarquia, através do presidente, Jorge Ricardo, rejeita à SÁBADO a acusação. Lígia Andrade conta-nos ainda que os animais têm “muitas patologias”, estão a receber tratamentos e não podem ser nesta fase adotados.

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