Deputados derrotados nas eleições para as distritais do Chega de Porto, Faro e Setúbal

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Os deputados do Chega Rui Afonso, João Graça e Nuno Gabriel foram este domingo derrotados nas eleições do partido para as estruturas distritais de Porto, Faro e Setúbal, respetivamente, segundo os resultados divulgados pela direção nacional.



Nuno Gabriel perdeu em Setúbal Lusa

Os resultados foram divulgados esta noite pela direção nacional do Chega, num comunicado em que são referidas apenas as percentagens de votos obtidas pelo vencedor em cada estrutura, sem indicação do número de votos, dos resultados dos candidatos derrotados ou da abstenção.

Na distrital do Porto, em se antevia uma das disputas mais acesas, o atual líder e deputado Rui Afonso foi derrotado por Luís Couraceiro, que venceu com 47,8%. Saíram também derrotados José Luís Vasconcelos, atual presidente da Mesa da Assembleia Distrital, e Carlos Dias.

Em Faro, o parlamentar João Graça, que procurava renovar o seu mandato à frente da distrital, perdeu para José Paulo Sousa, eleito novo líder com 53,8% dos votos.

Também em Setúbal, o deputado Nuno Gabriel, que liderava a distrital até agora, foi derrotado por Nuno Valente, vereador na Câmara Municipal do Montijo e diretor do Folha Nacional, publicação do partido, que obteve 55,4% dos votos.

Por outro lado, em Lisboa, a deputada Patrícia Almeida, até agora vice-presidente da distrital, foi eleita presidente com 54,7%, derrotando o ex-candidato autárquico Pedro Tomé Aleixo.

Em Aveiro, Pedro Alves, que enfrentava Manuel Almeida, foi reeleito com 54,1% e, em Portalegre, Pedro Lancha venceu com 60,8%, sucedendo a Henrique de Freitas, que tinha saído do lugar em abril de 2025.

Em Santarém, o deputado José Dotti mantém-se na liderança da distrital, vencendo com 39,13% dos votos, numa eleição em que enfrentava Sónia Pereira, Manuela Estevão e José Luís Albuquerque.

Onde havia apenas uma lista candidata, João Ribeiro foi reeleito em Castelo Branco com 89,5%, Eduardo Teixeira em Viana do Castelo com 96,8%, Manuela Tender em Vila Real com 96,2%, Henrique Janela na Guarda com 95,6% e Hugo Nunes na Madeira com 94,6%.

Os vencedores destas eleições assumem agora os cargos para um mandato de três anos.

Em comunicado, a direção nacional do partido saudou "todos os militantes e candidatos que participaram nas eleições internas" e felicitou "todos os dirigentes que mereceram a confiança dos militantes para liderar as respetivas estruturas distritais".

"Aos novos presidentes distritais e às suas equipas desejamos os maiores sucessos. Dirigimos também uma palavra de sincero reconhecimento aos dirigentes que agora cessam funções, agradecendo o trabalho, a dedicação e o empenho com que serviram o partido ao longo dos seus mandatos", lê-se.

No mesmo comunicado, a direção escreve que o presidente do Chega, André Ventura, "reafirma o compromisso de trabalhar de forma leal, próxima e construtiva com todos os dirigentes agora eleitos, unindo esforços para alcançar as vitórias políticas e eleitorais de que Portugal necessita, dando continuidade ao projeto de transformação de Portugal".

Esta tarde, na sede nacional do Chega, Ventura disse que estas eleições "são as mais disputadas e mais participadas" de sempre e que era esperada a votação de "largos milhares de militantes".

As eleições para as restantes estruturas distritais - Braga, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Évora, Beja - estão agendadas para o próximo domingo, 05 de julho.