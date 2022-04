Base de dados do SEF fica na dependência de Costa

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a base de dados deste serviço vai passar a estar sob responsabilidade do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, que depende diretamente do primeiro-ministro, avança o jornal Público esta sexta-feira.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A base de dados contém informações sigilosas que ficará assim a cargo de Paulo Vizeu Pinheiro, ex-conselheiro de Durão Barroso e ex-embaixador de Portugal na Rússia (até junho de 2021), que será ainda responsável pelos funcionários do SEF que operavam nesta área.As áreas administrativas do SEF que tratam da regularização de migrantes ficarão para a nova Agência Portuguesa para a Migração e Asilo, sob alçada da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Quanto à fiscalização de fronteiras, já arrancou o primero curso de formação para 85 elementos da GNR e PSP, forças que assumirão essas funções quando o serviço for extinto.