Mesão Frio implementa plano de 250 mil euros para combater insucesso escolar

A autarquia aumentou para o dobro as bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior e deu também, pela primeira vez, tablets aos alunos do quarto ano.

A Câmara de Mesão Frio vai aplicar cerca de 250 mil euros num plano de combate ao insucesso e ao abandono escolar precoce neste concelho duriense, anunciou hoje a autarquia.



Trata-se, segundo o presidente da câmara Alberto Pereira, de um plano "integrado e inovador" de combate ao insucesso escolar que vai ser implementado entre Setembro e o ano de 2020.



"O objectivo é reduzir e prevenir o abandono escolar precoce e o estabelecimento de condições de igualdade no acesso à educação infantil, primária e secundária", afirmou à agência Lusa.



O plano, acrescentou, inclui ainda a aposta em percursos de aprendizagem formais e não formais para a reintegração no ensino e formação.



"A aprovação da candidatura representa uma mais-valia que permitirá trabalhar as principais problemáticas envolvidas no combate ao insucesso escolar, nomeadamente a falta de interesse e motivação dos alunos", referiu o autarca.



A candidatura foi coordenada pela Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM DOURO).



Alberto Pereira destacou a aposta da câmara municipal na educação e frisou que o objectivo é reduzir "em 10% a percentagem de alunos com níveis negativos e a diminuição de 25% da taxa de retenção e desistência nos anos curriculares".



O autarca destacou as melhorias registadas a nível do ensino no concelho nos últimos anos, mas reconheceu que "ainda há trabalho a fazer".



O Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade baixou a sua taxa de retenção e abandono escolar de 46,9%, no ano lectivo 2003/2004, para 12,3%, no ano lectivo 2013/2014, um valor que o coloca em 12.º lugar em toda a região Norte.



O plano vai ser implementado em rede e envolve o agrupamento de escolas, parceiros da administração central ou local, as Instituições Particulares de Solidariedade Social e outras organizações públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos do município do distrito de Vila Real.



A nível da área da educação, Alberto Pereira salientou ainda que este ano a autarquia aumentou para o dobro as bolsas de estudo aos alunos que frequentem o Ensino Superior e deu também, pela primeira vez, tablets aos alunos do quarto ano, uma medida que vai ser alargada.



"Medidas que visam ajudar os nossos alunos a terem sucesso", afirmou.