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Banco de Portugal vai poupar 2,2 milhões de euros com acordo com Centeno

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:42
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O governador Álvaro Santos Pereira diz que valor se refere a encargos salariais, segurança social e outras despesas.

O Banco de Portugal (BdP) vai poupar 2,2 milhões de euros com o acordo de reforma com Mário Centeno, tendo em conta os valores a que tinha direito se ficasse na organização, disse hoje o governador, Álvaro Santos Pereira.

Mário Centeno deixa o Banco de Portugal e reforma-se
Mário Centeno deixa o Banco de Portugal e reforma-se MIGUEL A. LOPES/LUSA_EPA

Com este acordo, "estamos a falar em poupanças que chegam a 2,2 milhões de euros se ele ficasse, como tinha direito, até aos 70 anos", disse o governador do Banco de Portugal, no Porto, referindo-se a encargos salariais, segurança social e outras despesas a que Mário Centeno tinha direito, como consultor de administração.

Com Lusa

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