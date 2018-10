O ministro da Defesa reconheceu que preferiria "mil vezes" que se pudesse olhar para Tancos como "uma questão bem resolvida".

O ministro da Defesa reconheceu esta quinta-feira que preferiria "mil vezes" que se pudesse olhar para Tancos como "uma questão bem resolvida", e assumiu o embaraço causado pelo envolvimento de militares numa investigação criminal.



"Se me pergunta se é agradável todo o conjunto de situações que tem vindo a lume, não, não é. Estaria a mentir. Preferia mil vezes que tudo isto não tivesse ocorrido, preferia mil vezes que a investigação já pudesse estar concluída, preferia mil vezes que pudéssemos olhar para Tancos como uma questão bem resolvida", declarou aos jornalistas em Bruxelas.



Todavia, Azeredo Lopes defendeu que, numa perspectiva mais optimista, prefere que, após a descoberta do material militar furtado dos paióis de Tancos, se esteja mais perto da solução.



Questionado sobre se a detenção do o major Vasco Brazão, que estava na República Centro-Africana em serviço com o contingente português da força das Nações Unidas, foi motivo de embaraço durante o encontro dos ministros da Defesa da NATO, o governante argumentou que esta causou apenas "o embaraço e o lado desagradável de qualquer militar que esteja envolvido numa investigação criminal".



"É o único embaraço que essa situação causa. Agora, repito, respeito muito duas coisas: primeiro, aquilo que está sob segredo de Justiça, segundo a presunção de inocência. O aspecto que é menos bom é qualquer militar ver-se envolvido em qualquer investigação criminal", completou.



Na segunda-feira chegou a Portugal e foi detido o major Vasco Brazão, que também foi porta-voz da Polícia Judiciária Militar.



Segundo o Ministério Público, em causa estão "factos susceptíveis de integrarem crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas".



A Polícia Judiciária deteve, em 25 de Setembro, no âmbito da Operação Húbris, que investiga o caso da recuperação das armas furtadas em Tancos, o director e outros três responsáveis da Polícia Judiciária Militar, um civil e três elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé.



Na sexta-feira, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou prisão preventiva para o director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e para o civil.



O furto de material militar dos paióis de Tancos - instalação entretanto desactivada - foi revelado no final de Junho de 2017. Entre o material furtado estavam granadas, incluindo antitanque, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições.