A autarquia anunciou também que os passes mensais válidos nos transportes rodoviários da Lezíria do Tejo terão um desconto de 35%.

Os habitantes do município de Azambuja, no distrito de Lisboa, vão poder adquirir a partir do próximo mês um passe de 40,50 euros para viajar de comboio até à capital, informou esta sexta-feira a CP.



Em comunicado, a CP explica que se trata de um complemento ao passe Navegante Metropolitano, que entrou em vigor no início de abril nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.



Apesar de fazer parte do distrito de Lisboa, o município de Azambuja está inserido na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), não tendo por isso beneficiado do desconto nos passes sociais.



Assim, atualmente, um residente em Azambuja paga 55 euros por um passe mensal de comboio para chegar a Lisboa, a que acresce o valor para circular dentro da capital.



Com a implementação desta medida, a partir do dia 1 de maio esse valor passará a ser de 40,50 euros e contempla também os transportes dentro da Área Metropolitana de Lisboa.



A CP refere ainda que este complemento de 0,50 cêntimos ao passe Navegante Metropolitano está disponível, a partir de hoje, para aquisição nas bilheteiras e máquinas de venda automática.



Entretanto, também a Câmara Municipal de Azambuja publicou no seu sítio da internet informações sobre este complemento ao passe Navegante.



A CIMLT abrange dez concelhos do distrito de Santarém (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e o concelho da Azambuja, do distrito de Lisboa.



Por seu turno, os concelhos da AML são: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.