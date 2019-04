Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, frisa que no bairro sem água canalizada nem eletricidade vivem "dezenas de famílias, com várias crianças".

A deputada bloquista Maria Manuel Rola visitou esta tarde o bairro da Torre, em Loures, onde vivem várias famílias sem condições básicas. A delegação do Bloco de Esquerda (BE) foi inteirar-se da "situação de emergência" das famílias residentes, denunciada pela SÁBADO na edição de 24 de abril.



"Apesar dos esforços da associação de moradores Torre Amiga, enquanto não houver um processo de realojamento que garanta os direitos para as pessoas que aqui vivem, pelo menos o mínimo de conforto e segurança, há situações que de facto podem trazer problemas", afirma Maria Manuel Rola à SÁBADO. "Estamos a falar de dezenas de famílias com várias crianças às quais o poder público, seja a Câmara de Loures ou o Governo, deve dar resposta."

Rola contactou com pessoas que moram no bairro da Torre desde os anos 70, cuja vida é "marcada pela adversidade de não terem direito a uma habitação digna, e que sem ela não têm outros direitos como a saúde, educação ou emprego". "A Câmara não reconhece que é preciso ligação à rede elétrica", lamenta. No bairro, não há eletricidade, água canalizada nem saneamento básico. A humidade e as pragas de ratos e outros animais são outro problema.

Maria Manuel Rola assinala ainda que o processo de realojamento não está a ser transparente: "Não existe um envolvimento com a associação de moradores, que serviria como um interlocutor para acalmar as pessoas." A deputada alerta que não é feito um trabalho prévio para entender as especificidades de cada situação.

A deputada do BE recorda que a autarquia retirou os tijolos doados por uma empresa de construção, e aponta o perigo de incêndios no bairro. Muitas construções têm madeira, o que as torna mais vulneráveis. "A Câmara chegou e retirou materiais que iriam garantir o que a autarquia não consegue garantir", frisa.