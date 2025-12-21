Aviso laranja em onze distritos devido a queda de neve e agitação marítima

Em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo as ondas podem chegar aos 10 metros.
Onze distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso laranja, o segundo mais elevado, devido à queda de neve e à agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Agitação marítimaDR
Os distritos de Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão em alerta laranja para a queda de neve até às 09:00, prevendo-se "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados", de acordo com um comunicado do IPMA.
Na nota, o IPMA estende ainda o alerta laranja para agitação marítima em sete distritos, estando este agora em vigor até às 12:00 de hoje.
Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo estão todos com previsão de "ondas de noroeste com cinco a seis metros e altura máxima de 10 metros".
O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
O inverno começa hoje, com previsão de chuva, queda de neve e temperaturas máximas a variar entre os 04 e os 14 graus Celsius, segundo o IPMA.
Portugal continental será afetado durante este fim de semana por uma massa de ar polar marítima que provocará a queda de neve a cotas mais baixas e temperaturas próximas ou inferiores a 0 graus no interior Norte e Centro.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Já muito se refletiu sobre a falta de incentivos para “os bons” irem para a política: as horas são longas, a responsabilidade é imensa, o escrutínio é severo e a remuneração está longe de compensar as dores de cabeça. O cenário é bem mais apelativo para os populistas e para os oportunistas, como está à vista de toda a gente.