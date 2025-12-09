Continente e Madeira sob avisos devido à chuva, vento e agitação marítima

IPMA adianta que a depressão Bram formou-se no Atlântico ocidental e avança para leste, em direção ao arquipélago dos Açores.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão ser afetados a partir desta quarta-feira por chuva, vento e agitação marítima devido aos efeitos da depressão Bram, tendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitido já avisos.



Depressão Bram vai trazer muita chuva Vítor Mota

Em comunicado, o IPMA adianta que a depressão Bram (nome atribuído pelo Serviço Meteorológico da Irlanda) formou-se no Atlântico ocidental e avança para leste em direção ao arquipélago dos Açores para depois seguir em direção à Irlanda.

Segundo o IPMA, "esta depressão tem associada uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, que irá atravessar o território do continente gradualmente partir da tarde de dia 9 [hoje], de noroeste para sueste, passando na região sul apenas durante a madrugada/manhã de dia 10 [quarta-feira]".

Por causa desta situação, na generalidade do território do continente ocorrerá chuva persistente, e por vezes forte, a partir do início da manhã de hoje no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões.

Adicionalmente, este episódio virá acompanhado de vento forte do quadrante sul no litoral oeste e nas terras altas até meio da tarde de hoje, com rajadas entre 70 e 90 quilómetros por hora (km/h), em especial nas regiões Norte e Centro.

"Salienta-se ainda, que à semelhança dos últimos dias e devido à presença de depressões no Atlântico Norte em deslocamento para leste/nordeste, continua um episódio de agitação marítima forte na costa ocidental até à manhã de dia 10 [quarta-feira], prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5,5 metros de altura significativa, temporariamente de oeste/sudoeste a norte da foz do rio Douro.

De acordo com o IPMA, "esta depressão tem associada, para além de uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, uma massa de ar tropical húmido, com elevado conteúdo em vapor de água, que começará a afetar o arquipélago da Madeira a partir do final da madrugada de hoje com chuva persistente e por vezes forte e acompanhada de trovoadas".

Está previsto também vento moderado a forte de sudoeste, com rajadas até 70 km/h, e até 85 km/h nas terras altas, rodando gradualmente para norte a partir da tarde e enfraquecendo, e agitação marítima forte até final do dia de hoje, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros de altura significativa.

Devido ao estado do mar, o IPMA emitiu para o continente avisos laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga até às 15:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 06:00 de quarta-feira.

Também por causa da ondulação, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Aveiro até às 06:00 de quarta-feira.

Sob aviso amarelo estão igualmente os distritos de Viseu, Évora, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga até ao final do dia de hoje por causa da chuva.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga estão também sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 km/hora até às 15:00 de hoje.

Quanto ao arquipélago da Madeira, o IPMA emitiu aviso laranja para a costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa da chuva forte até às 12:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 15:00 de hoje, e para a costa norte e o Porto Santo.

A costa norte da ilha da Madeira está ainda sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 00:00 de quarta-feira.

No que diz respeito ao arquipélago dos Açores, o IPMA colocou o grupo ocidental (Flores e Corvo) sob aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12:00 de hoje.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo, quando há uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes" do estado do tempo.