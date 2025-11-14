Sábado – Pense por si

Portugal

Avião da TAP atingido por relâmpago teve de regressar a Lisboa

Luana Augusto
Luana Augusto 23:04
Aeronave com destino a Veneza está agora a ser alvo de manutenção.

Um avião da TAP foi esta sexta-feira (14) atingido por um relâmpago, depois de ter decolado do aeroporto de Lisboa em direção a Veneza, avançou a .

Avião da TAP, com destino a Veneza, regressa a Lisboa após ser atingido por um relâmpago
Avião da TAP, com destino a Veneza, regressa a Lisboa após ser atingido por um relâmpago Imagens Aviação TV

Apesar destes cenários serem bastante comuns e inofensivos para os aviões, um dos motores acabou por perder a potência e os computadores deram a indicação aos pilotos de que existia uma falha na propulsão do avião.

Tudo aconteceu enquanto o Airbus A320 sobrevoava a zona de Ponte de Sor. Como consequência os tripulantes tiveram de regressar a Lisboa.

O avião decolou às 13h36 de sexta-feira e por essa altura registavam-se aguaceiros e trovoadas devido à passagem da depressão Cláudia. Os passageiros foram posteriormente transferidos para outra aeronave que chegou a Itália pelas 21h.

A aeronave está agora a ser alvo de manutenção.

