Liga dos bombeiros começa congresso nacional em "momento de grande insatisfação"

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) realiza hoje e domingo em Alcobaça o congresso nacional "num momento de grande insatisfação" dos bombeiros voluntários que exigem respostas do Governo sobre financiamento, carreiras e apoios ao voluntariado.



No congresso, que conta com mais de 700 inscritos, será decidida a realização de protestos caso o Governo não dê garantias sobre a resolução dos problemas e no cumprimento do programa do Governo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, vão estar hoje presentes na cerimónia de abertura do congresso, que será encerrado no domingo pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha.

Em declarações à Lusa, o presidente da LBP, António Nunes, alertou para "o momento de grande insatisfação" no setor e que "apenas palavras do Governo não serão suficientes para acalmar" os bombeiros.

António Nunes deu conta que existem 10 moções para serem aprovadas no congresso, que exigem uma "clarificação por parte do Governo" em relação ao financiamento das associações humanitárias de bombeiros, criação de uma carreira para os bombeiros com a correspondente remuneração e apoio ao voluntário.

A juntar a todos estes problemas, que se arrastam há alguns anos, as associações humanitárias ainda não receberam este ano o pagamento pelas despesas extraordinárias feitas durante o combate aos incêndios rurais, frisou António Nunes, adiantando que há corporações que têm despesas extraordinárias de mais de 250 mil euros só no mês de agosto.

As despesas extra que as corporações de bombeiros têm com alimentação, combustível e carros de combate sinistrados estão este ano estimadas em cerca de 20 milhões de euros.

António Nunes recordou que o Governo tinha no seu programa que as despesas seriam pagas em 30 dias.

A LBP contesta igualmente o valor previsto no Orçamento do Estado para o financiamento das corporações de bombeiros voluntários no próximo ano, que é de cerca de 37 milhões de euros, e defende o montante de 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir para as associações humanitárias.

O congresso, que ao longo de dois dias vai reunir elementos do comando e direção das associações humanitárias de todo o país, realiza-se sob o lema "congresso da certeza", que é justificado, segundo a LBP, com "a certeza de que o atual estado de coisas nas associações é intolerável e não pode continuar".

Fazem parte da Liga as 436 associações humanitárias de bombeiros existentes no país.