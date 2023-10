Partido garantiu que ia ficar apenas com um área para a seu sede, mas a permuta mostra que terá também um T2 “destinado a habitação”, além de restaurante e três lugares na garagem. PCP não revela à SÁBADO o que vai fazer com o apartamento.

Há duas versões sobre o negócio imobiliário que o PCP fez com o imóvel que funcionava como sede em Aveiro: a versão do partido e a dos documentos prediais. Recorde-se que o imóvel, conhecido como Vivenda Aleluia, foi alvo de uma permuta pelo PCP com privados, com vista à demolição e construção de um prédio de sete andares para habitação. Alguns apartamentos já estão em pré-venda e chegam quase a meio milhão de euros.