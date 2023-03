Aveiro: PCP transforma vivenda que é sede do partido em prédio de oito pisos

Sob um coro de críticas, a vivenda Aleluia, sede do partido em Aveiro, vai ser demolida para construir 17 apartamentos. O projecto imobiliário é do próprio PCP que, há alguns anos, defendia a preservação do edifício da autoria de Silva Rocha quando ali quiseram implantar um prédio com cinco andares.

Enquanto no Parlamento os comunistas criticam os que ganham "milhões" com o "flagelo social que é a especulação imobiliária", em Aveiro, o PCP vai demolir a sede, adquirida em 2014, e construir no mesmo local um prédio com oito pisos. "Não é para habitação social", fez saber Ribau Esteves, o presidente da Câmara, que diz ter mantido reuniões com "gente ao mais alto nível (...) do Comité Central" para, uma vez concluída a revisão do PDM – aprovada em 2019 –, dar "seguimento" ao que foi acordado.