Certificado de vacinação da UE passa a ter validade de 9 meses para viagens

Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

A validade começa a contar desde o dia em que foi administrada a segunda dose da vacina contra a covid-19. Em comunicado, a Comissão Europeia indica que a decisão permite "as restrições se baseiem nas melhores provas científicas".Em relação à informação sobre as doses de reforço, o certificado vai ter o registo de 3/3 para quem já recebeu três doses da vacina e o registo de 2/1 para quem tomou apenas uma dose da vacina e a dose de reforço, incluindo quem recuperou da doença."É essencial continuar a coordenação para o funcionamento do mercado único e garantir clareza aos cidadãos da UE", lê-se no comunicado do Executivo europeu.