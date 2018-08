Equipas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SPENA) da GNR vão hoje tentar determinar a causa do ribeiro de águas negras em Santo Tirso, revelou a Guarda.Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o ribeiro de Luvazim, que desagua no rio Vizela, naquele concelho do distrito do Porto, surgiu na quarta-feira poluído, ao que tudo indica "devido a uma descarga ilegal"."Segundo apurámos no local, o ribeiro apresentava uma cor negra", razão pela qual "serão feitas outras diligências a fim de tentar perceber o que se está a passar", acrescentou a fonte.Para o efeito, vão estar durante a tarde no ribeiro equipas da APA e do SEPNA para "analisaram a água" e tentar "descobrir a origem da descarga ilegal", acrescentou a fonte da Guarda.A notícia de uma descarga ilegal no ribeiro foi hoje divulgada pelo Jornal de Notícias, que cita moradores da freguesia da Vila das Aves que afirmam serem as "descargas recorrentes" e que, "pelo menos há dez anos" que a água "corre às cores".