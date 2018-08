Concurso para a conclusão do CCB lançado no Outono

O concurso internacional para a construção de um hotel e de uma galeria comercial no Centro Cultural de Belém está atrasado.

Dentro de um a dois anos já deverá haver um hotel e uma galeria comercial no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa. A garantia é dada à SÁBADO pelo presidente do CCB, Elísio Summavielle, que garante que, apesar dos atrasos, o concurso público internacional para a conclusão do projecto deverá ser lançado "em Setembro ou Outubro".



Elísio Summavielle reconhece que "houve um atraso", que justifica que não se tenha cumprido o prazo de lançamento do concurso até ao início do Verão, como tinha sido anunciado à Lusa em Março. "Havia alguns problemas com os registos prediais", justifica o presidente do espaço que está em terrenos que foram cedidos de forma perpétua à Fundação Centro Cultural de Belém, mas que pertencem ao Estado.



O Pedido de Informação Prévia (PIP) sobre projecto para a construção dos módulos cinco e quatro do CCB já foi, aliás, aprovado em reunião da Câmara de Lisboa a 16 de Julho, tendo também já parecer positivo da Direcção-Geral de Património Cultural (DGCP) para avançar.



Os dois módulos que faltam construir faziam parte do projecto original da autoria do arquitecto italiano Vittorio Gregotti e de Manuel Salgado, mas a sua construção tem vindo a ser adiada, apesar de o CCB já ter sido inaugurado há 25 anos. Na altura, acabaram por ser apenas construídos três dos cinco módulos inicialmente projectados: o Centro de Reuniões, o Centro de Espetáculos e o Centro de Exposições.



Com a conclusão do projecto, irá nascer no CCB um hotel e uma galeria comercial com restaurantes, lojas e serviços, numa área total de 17 mil metros quadrados que acresce aos 97 mil metros quadrados que o centro cultural hoje ocupa.



De acordo com o caderno de encargos que está a ser preparado, o espaço ocupado por estes dois módulos será objecto de uma concessão de direito de superfície por 75 anos.



Elísio Summavielle explica que está previsto que o hotel possa ter "entre 140 a 150 quatros", o que fará com que seja a maior unidade hoteleira da zona de Belém. "Neste momento, não há hotéis desta dimensão naquela zona. O Altis de Belém tem 40 quartos e a Casa do Governador tem cerca de 30. O maior hotel que há por perto é o Vila Galé Ópera, mas esse já fica em Alcântara", nota o presidente do CCB.



De resto, Summavielle confessa à SÁBADO que a construção do hotel está a gerar grande interesse entre investidores. "Temos recebido contactos de promotores interessados a perguntar quando é o concurso", revela, notando que "a maré económica está favorável" a este tipo de investimento por causa do aumento do turismo em Lisboa.



Segundo o presidente do CCB, as obras poderão estar concluídas "dentro de um a dois anos" e, nessa altura, as receitas da concessão do espaço poderão ser uma fonte de financiamento importante para a actividade do centro cultural. O reforço da capacidade de gerar receitas próprias é, aliás, a grande vantagem da conclusão do projecto, uma vez que o CCB tem vindo há anos a ver cair as verbas transferidas pelo Estado.



Exposição sobre Gregotti em Novembro



Elísio Summavielle está neste momento a preparar a vinda de uma exposição sobre Vittorio Gregotti para inaugurar no final de Novembro, na Garagem Sul, o espaço dedicado à arquitectura no CCB.



"Vamos trazer nos finais de Novembro uma parte de uma grande exposição antológica sobre o Gregotti que esteve em Milão", anunciou à SÁBADO Summavielle, que conta com a presença do arquitecto italiano nessa altura, "já com o concurso público internacional para concluir o CCB a decorrer".



"Ele já tem 90 anos, mas diz que está com saúde e que quer vir cá", afirma Elísio Summavielle, que foi alertado para a existência desta exposição através de Manuel Salgado, o vereador do Urbanismo de Lisboa, que assinou o projecto do CCB em co-autoria com Gregotti.



"Soube da exposição através do arquitecto Manuel Salgado, que me ligou a dizer que estava uma exposição sobre o Gregotti em Milão", conta.



O CCB foi inaugurado a 21 de Março de 1993, depois de ter sido a sede da presidência portuguesa da União Europeia durante um ano.



Em 1993 o projecto ganhou o prémio internacional de arquitectura em pedra, tendo sido considerado um dos três melhores trabalhos construídos na época, apesar de toda a polémica que envolveu a sua construção.