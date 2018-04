Militares portugueses na República Centro-Africana participaram na sexta-feira na operação de auxílio a 13 feridos de um acidente de viação, a 100 quilómetros da capital, Bangui, indicou este sábado o Estado-Maior General das Forças Armadas.Os militares portugueses, que integram a Força de Reacção Imediata ao serviço das Nações Unidas, garantiram a protecção de um perímetro de segurança, que permitiu a prestação de socorro às vítimas do acidente, refere a nota do Estado-Maior.Uma carrinha despistou-se, depois de perder uma roda, e "entrou pela povoação [de Bogournou] de forma descontrolada, embatendo violentamente e atropelando diversos elementos da população local", adianta."O incidente foi detectado durante uma operação de patrulha de reconhecimento e vigilância a norte da capital do país, Bangui", segundo o comunicado de imprensa.