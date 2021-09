Autocarro despista-se e cai em ribeira em Loures. Há pelo menos 11 feridos

Um autocarro despistou-se e caiu numa ribeira esta quinta-feira em Camarate, Loures. Segundo apurou o Correio da Manhã, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas.





Trata-se do autocarro 300 da rodoviária de Lisboa que fazia o trajeto Sacavém-Campo Grande.

Às 8h50 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 veículos.



Os feridos estão a ser observados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Em atualização