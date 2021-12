Autoagendamento da vacina para crianças dos 9 aos 11 anos já não está disponível

Atualmente, na página é apenas possível o autoagendamento da vacinação para pessoas dos 60 ou mais anos e de cidadãos com 50 ou mais anos vacinados com a vacina de dose única da Janssen.

O autoagendamento para a vacinação de crianças dos 9 aos 11 encerrou e já não está disponível no portal de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS).







Novo centro de vacinação covid-19 em Lisboa Lusa

erca de 61 mil crianças inscritas para serem vacinadas contra a covid-19 no próximo fim de semana, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O autoagendamento de crianças tinha começado no início da semana, com as crianças de 9 anos a terem apenas dois dias para autoagendarem a sua vacinação. A vacinação destas crianças ocorrerá exclusivamente no fim de semana dos dias 18 e 19 de dezembro, com a inoculação das crianças entre os 7 e 9 anos nos dias 6, 7, 8 e 9 de janeiro e a administração da vacina a crianças dos 6 aos 7 anos a 15 e 16 de janeiro, e a 22 e 23 de janeiro, os mais pequenos, com 5 anos.

A vacinação da faixa etária entre os 9 e 11 anos começa a ser vacinada este fim de semana, de 18 e 19 de dezembro, e até esta quinta-feira

As crianças com comorbilidades têm prioridade, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando dirigir-se aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

A decisão de vacinar as crianças entre os 5 e os 11 anos resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas da Pfizer, na versão pediátrica.