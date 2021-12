Rendeiro tem 14 dias para recorrer da rejeição de liberdade sob caução

Ministério Público sul-africano indicou que o ex-banqueiro tem o direito de recorrer da caução que lhe foi negada e que um eventual recurso será ouvido pelo Tribunal Superior do país.

"Rendeiro tem o direito de recorrer da caução que lhe foi negada, devendo para tal dar conta da intenção de recorrer no prazo de 14 dias a contar da sentença", refere em comunicado a porta-voz Natasha Ramkisson-Kara.

"Qualquer recurso contra a recusa de caução feita por um tribunal de magistratura", como foi o caso do tribunal de Verulam, será ouvida pelo Tribunal Superior [High Court, na designação sul-africana]", acrescenta.