Sábado – Pense por si

Portugal

Pedro Nuno suspende mandato antes da votação do Orçamento do Estado para 2026

Lusa 16:01
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
As mais lidas

Pedido de suspensão é justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

O ex-líder do PS Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado a partir de 24 de outubro, antes da discussão e votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, disse esta quinta-feira o próprio à agência Lusa.

Pedro Nuno Santos
Pedro Nuno Santos JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA

O pedido de suspensão do mandato de deputado de Pedro Nuno Santos tem a duração de 180 dias e é justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.

O antigo secretário-geral socialista suspenderá as suas funções a partir do próximo dia 24, não estando já no parlamento durante a discussão e votação do Orçamento do Estado na generalidade, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de outubro.

Depois do desaire eleitoral das legislativas de maio, Pedro Nuno Santos demitiu-se da liderança do PS logo na noite eleitoral.

Depois de avaliar se iria manter-se como deputado, o ex-líder do PS adiantou à Lusa, no início de junho, que “para já” iria assumir o seu lugar na bancada parlamentar.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Orçamento Parlamento Pedro Nuno Santos Partido Socialista
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Pedro Nuno suspende mandato antes da votação do Orçamento do Estado para 2026