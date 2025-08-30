Autárquicas. Mais de 30 antigos presidentes voltam a ser candidatos

São mais de 30 os ex-presidentes de Câmaras que são de novo candidatos este ano, a grande maioria a municípios a que já presidiram durante vários mandatos.

Mais de 30 antigos presidentes de Câmaras Municipais, alguns eleitos pela primeira vez há mais de 20 anos, voltam a candidatar-se nas eleições autárquicas de 12 de outubro.

A primeira vez que o comunista João Rocha foi eleito presidente da Câmara em Serpa (distrito de Beja) aconteceu em 1979, nas segundas eleições autárquicas após a revolução de Abril, o que faz dele um dos 'dinossauros' mais antigos da política local ainda em atividade.

Liderou o município alentejano até 2013, quando foi impedido de se recandidatar porque entretanto entrou em vigor a lei que limita a três os mandatos consecutivos que um presidente pode exercer no mesmo município, mas nesse ano candidatou-se a Beja e roubou a liderança concelhia ao PS.

João Rocha perdeu pela primeira vez as eleições autárquicas em 2017 e este ano quer voltar a ser presidente do executivo de Serpa, sempre pela CDU (coligação PCP/PEV).

Maria das Dores Meira quer voltar como independente, com o apoio do PSD, à Câmara de Setúbal, onde foi presidente (entre 2009 e 2021) pela CDU.

Hélder Sousa e Silva (PSD) deixou a Câmara de Mafra (2013-2024), distrito de Lisboa, quando foi eleito eurodeputado nas últimas europeias, mas agora é candidato a Almada (Setúbal), enquanto o comunista Luís Franco, antigo presidente (entre 2005 e 2017) em Alcochete, é candidato ao Montijo (Setúbal).

O antigo presidente da Câmara de Estremoz (distrito de Évora) Luís Mourinha apresentou uma nova candidatura à presidência deste município, que dirigiu durante 12 anos eleito pela CDU e outros 10 pelo Movimento Independente por Estremoz (MIETZ), pelo qual concorre novamente.

Em Mora, também em Évora, Luís Simão tenta reconquistar a Câmara que a CDU perdeu em 2021 para o PS, precisamente quando este autarca (2009-2021) não se pôde recandidatar por ter chegado ao limite de mandatos.

Manuel Condenado (CDU) dirigiu Vila Viçosa entre 1997 e 2009, e depois de 2013 a 2021, e vai tentar recuperar este concelho que perdeu nas últimas eleições.

Já no distrito de Portalegre, o antigo presidente de Avis Manuel Coelho (2000 a 2013) regressa para tentar manter na CDU na liderança, que é comunista desde 1976, enquanto a Elvas concorre novamente o socialista Nuno Mocinha, para recuperar o município que dirigiu entre 2013 e 2021, mas que é ocupado por outro histórico do poder local, o ex-socialista e agora independente Rondão Almeida.

Em Monforte é cabeça de lista Miguel Rasquinho (PS), presidente entre 2009 e 2013, e, também no distrito de Portalegre, em Campo Maior, João Muacho, que presidiu à Câmara pelo PS entre 2019 e 2021, sem ter ido a eleições, este ano é candidato pelo grupo de cidadãos "Sim Por Campo Maior".

Para Cuba (Beja) o PS escolheu também um autarca histórico: Francisco Orelha já governou esta autarquia entre 1997 e 2013.

Quer também regressar a Aljustrel o ex-presidente do PS Nelson Brito (2013-2021) e a Mértola o antigo presidente comunista Paulo Neto (1993-2001), enquanto António Sebastião, o histórico autarca que foi presidente em Almodôvar, é desta vez candidato a Castro Verde pelo PSD/CDS-PP.

No Norte, há outro 'dinossauro' de peso: Luís Filipe Menezes, antigo presidente do PSD, é candidato a Vila Nova de Gaia (distrito do Porto), município a que presidiu durante quatro mandatos (1997, 2001, 2005 e 2009), sempre com maioria absoluta.

Para Ponte da Barca (Viana do Castelo), o PS anunciou ter escolhido como cabeça de lista Vassalo Abreu, que presidiu a este concelho entre 2005 e 2017.

Em Aveiro, Alberto Souto, líder do executivo concelhio entre 1998 e 2005, é o candidato socialista à autarquia. No mesmo distrito, Rui Cruz (PSD) volta a ser candidato a Vagos, depois de ter presidido a esta Câmara de 2001 a 2013.

O antigo presidente da Câmara de Pedrógão Grande (Leiria) João Marques é de novo o candidato do PSD àquele município, onde cumpriu quatro mandatos como presidente, entre 1997 e 2013.

No distrito de Santarém, querem regressar o presidente comunista de Alpiarça entre 2009 e 2021, Mário Fernando Pereira, e o antigo presidente de Coruche Dionísio Mendes (2001-2013), que desta vez trocou o PS pelo movimento "Volta Coruche".

Em Pinhel (Guarda), é candidato António Ruas, ex-presidente socialista (2001-2013), mas pelo movimento independente "UPP -- Unidos por Pinhel" (com o apoio do PS).

No distrito de Coimbra, são candidatos Rui Silva, presidente da Câmara de Arganil eleito pelo PS entre 1997 e 2005; António Alves, presidente social-democrata de Penela entre 2011 e 2013; e João Gouveia, antigo autarca de Soure, entre 1993-2005 pelo PSD, e eleito depois em 2005 e 2009 pelo PS.

No distrito de Viseu, José António Santos é candidato a recuperar Lamego para o PS, depois de ter sido presidente da autarquia entre 1997 e 2005, e em Vila Nova de Paiva é candidato José Morgado, socialista que dirigiu o executivo por três mandatos consecutivos, entre 2009 e 2021, mas agora concorre pelo PSD.

Em Mogadouro (Bragança), o anterior presidente da Câmara socialista, eleito em 2017, Francisco Guimarães, é de novo candidato.

Já Rui Marques Luís (PSD) foi presidente da Câmara de Ponta do Sol, na Madeira, eleito em 2005, 2009 e 2013, e é de novo o cabeça de lista social-democrata à autarquia.

Ao Porto está de regresso como candidato o antigo presidente da Câmara Nuno Cardoso, que ocupou o cargo em substituição de Fernando Gomes (PS), entre 1999 e o final de 2021, mas desta vez candidata-se pela coligação Nós Cidadãos/PPM.

João Azevedo, presidente de Mangualde (Viseu) entre 2009 e 2019, quando deixou o mandato a meio para ser deputado, repete a candidatura pelo PS à Câmara de Viseu, e em Penela (Coimbra) António Alves, antigo vereador e presidente do município entre 2011 e 2013 é de novo candidato pelo PSD.

O presidente (por substituição) da Câmara de Castelo Branco José Augusto Alves entre 2020 e 2021 vai a eleições com a coligação Sempre Por Todos (PSD/CDS-PP com o apoio do Sempre -- Movimento Independente).

As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.