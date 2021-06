Dono do DN, JN e TSF está a controlar conteúdos nas redes sociais

O presidente do conselho de administração da Global Media passou a ter privilégios de administrador nas redes sociais de várias publicações do grupo. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, a diretora do "Diário de Notícias" confirmou ao conselho de redacção do jornal que Marco Galinha está como administrador das plataformas digitais do jornal e que isso aconteceu sem o seu conhecimento.



Perante esta situação, os membros do conselho de redacção do DN alertaram, em comunicado, o presidente do conselho de administração "para o que consideram poder tratar-se de uma intrusão da Administração em competências que a Lei designa como exclusivamente Editoriais".



"A Diretora esclareceu que não autorizou nem teve conhecimento prévio dessa alteração nas plataformas de redes sociais, ao contrário do que está determinado quer pela Direção junto dos departamentos técnicos da Empresa, quer pela Lei", refere o comunicado do CR, acrescentando que "as redes sociais são uma extensão da marca editorial e a competência total para determinar que conteúdos são esses e de que forma são geridos pertence aos responsáveis editoriais, designadamente ao Diretor, cujo estatuto está determinado de forma clara no artigo 20º da Lei de Imprensa".