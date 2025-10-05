Sábado – Pense por si

Autarca do Lumiar tornou estacionamento exclusivo a residentes com base em queixas inexistentes

Certidão negativa emitida pela junta lisboeta não faz menção às alegadas reclamações de moradores.

O presidente da junta do Lumiar (em Lisboa), Ricardo Mexia, está a ser visado por moradores por ter pedido a exclusividade a residentes do estacionamento na rua José Travassos, próxima do Estádio de Alvalade. Essa exclusividade foi solicitada, segundo a EMEL, pelo próprio autarca, supostamente devido à dificuldade de estacionamento em dias de jogos do Sporting Clube de Portugal. Contudo, a exclusividade a residentes só é válida nos dias úteis, quando a maioria dos jogos decorre ao fim de semana.

