O Governo continua o processo de descongestionar as cadeias através de prisões domiciliárias para condenados a penas inferiores a dois anos de pena. Esta terça-feira a secretária de Estado Adjunta e da Justiça assinou a portaria que prevê que sejam gastos 1,1 milhões de euros mais IVA até 2019 sem concurso público, por questões de urgência, para comprar 1.500 pulseiras electrónicas. Este diploma deve ainda ser assinado pelo secretário de Estado do Orçamento.O recurso a mais pulseiras electrónicas, de forma a diminuir a sobre-lotação das prisões portuguesas, foi uma das bandeiras eleitorais do Governo no campo da Justiça em 2015.De momento há um conflito relativamente à escolha de pulseiras. De um lado está a utilizada pelo Ministério da Justiça que tem um contrato de fornecimento com a SVEP até 2019. Mas a Altice apresentou também o seu projecto. Esse projecto da empresa de telecomunicações foi preterido pelo original e a Altice decidiu recorrer aos tribunais para arbitrar a decisão.Os técnicos não vêem com bons olhos a tecnologia israelita com que concorreu, mais barata que aquela empregue pela sua adversária. Acham que lhes pode trazer mais problemas, e temem o dia em que venham a ser obrigados a mudar todo o sistema, diz o jornal Público esta quinta-feira.A lei que diz aos juízes que o recurso a prisão domiciliária para penas curtas entrou em vigor em Novembro de 2017 e fez-se logo notar: nos primeiros dez meses de 2017 foram decretadas 88 penas de prisão domiciliária, mas entre meados de Novembro e o final do ano, já com a nova lei, foram aplicadas mais 42. Estão, actualmente, a ser cumpridas 211 sentenças do mesmo género.