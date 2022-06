Aumenta para 348 os casos de monkeypox em Portugal

A maioria das infeções foram notificadas, até agora, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte, Alentejo e Algarve.

As mais lidas

A Direção-Geral de Saúde (DGS) confirma mais 20 casos de Monkeypox em Portugal. No total foram detetados 348 casos no país. Os novos casos foram registados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).







REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Mokeypox Portugal varíola DGS casos

A maioria das infeções foram notificadas, até agora, em Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos nas regiões Norte, Alentejo e Algarve.Segundo a DGS, "os casos identificados mantêm-se em acompanhamento clínico, encontrando-se estáveis."Os doentes deixam de estar infeciosos, após a cura completa e a quedas de crostas das lesões.A DGS continua a acompanhar a situação a nível nacional em articulação com as instituições europeias.