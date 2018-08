A Animal manifestou-se também empenhada em "impedir a realização da "Corrida aos Patos", tal como "já aconteceu com tantos outros eventos em que o mote é o abuso dos animais".



Para tal, a associação apelou ao envio de e-mails com o intuito de cancelar a iniciativa: "Iniciámos há três dias um apelo aos nossos apoiantes para um envio massivo de e-mails para o presidente da Câmara de Sines e para o presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo".



"Embora tenham seguido já centenas de mails, a verdade é que ainda não recebemos resposta", adiantou a associação de defesa dos animais.



A presidente da Animal, Rita Silva, repetiu terça-feira, em declarações à agência Lusa, que "a atitude correcta é parar" com o evento, agendado para quarta-feira, às 15:00, na baía de Porto Covo.



"Há uns meses impedimos duas apanhas do porco e vamos sempre apelar para que as pessoas escrevam às entidades responsáveis com a intenção de que estas substituam esta parte da diversão por uma coisa que não seja cruel", afirmou, considerando "estranha e desrespeitosa" a falta de respostas da organização.



A dirigente argumentou também que, "em 2018, a tradição não pode ser justificação para tudo e não faz sentido andar a correr atrás do animal".



"Neste caso, as pessoas podem levá-lo para casa e não deve ser para fazer festas", acrescentou.



Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo, Cláudio Rosa, acusou a Animal de "bullying psicológico" e de agir de forma incorrecta.



"Antes de fazerem queixam vinham ver se a organização põe em causa a integridade física dos animais e, depois, podiam agir judicialmente ou fazer o que entendessem", afirmou o autarca, que remeteu mais declarações sobre o assunto durante a largada dos patos, na quarta-feira.



Por sua vez, Andreia Lobato Ferreira, tesoureira da Junta de Freguesia, confirmou a recepção dos e-mails e afirmou que a organização não vai cancelar o evento.



"A 'Corrida aos Patos' não vai ser cancelada, até porque não é verdade o que dizem. Não cortamos as asas e as patas aos animais" e a prova disso é que "alguns voam e já não voltam", disse a responsável, que negou existir qualquer tipo de violência contra os patos.



Os animais, frisou, "são lançados à água, num barco de apoio e depois as pessoas nadam até junto deles para os apanhar".



"O pato fica com a pessoa que o apanha, sem violência, e até há pessoas que ficam com o pato como animal de estimação", explicou.



Além da "Corrida aos Patos", as festas desta aldeia turística do concelho de Sines, que terminam na quinta-feira, incluem iniciativas como uma procissão das velas, um concerto com João Pedro Pais e fogo-de-artifício.







