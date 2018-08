A família do triatleta de Vila Franca de Xira, que estava desaparecido há mais de um mês, garante não encontrar nenhuma explicação para a morte violenta de Luís Grilo. O corpo do homem de 50 anos foi encontrado na manhã da última sexta-feira, em adiantado estado de decomposição, no concelho de Avis, distrito de Portalegre, a mais de 130 quilómetros da sua casa."Fiquei muito surpreendida com as hipóteses apresentadas [homícidio passional ou ajuste de contas], porque ninguém lhe queria mal", assumiu a viúva, Rosa Grilo, em declarações ao Correio da Manhã Fonte da Polícia Judiciária assumiu à Lusa que o triatleta terá sido morto "com a intervenção de terceiros" e a investigação está em curso com vista a apurar as circunstâncias e o autor ou autores do homicídio.Luís Grilo desapareceu a 16 de julho sem deixar rasto depois de sair para um treino de bicicleta. O seu telemóvel foi encontrado nos Casais da Marmeleira, a seis quilómetros de casa, já no concelho de Alenquer. Saiba tudo sobre este caso na edição desta terça-feira do Correio da Manhã