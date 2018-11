O Eixo Central de Lisboa, nas zonas da Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo, terá uma nova sinalética, que permitirá "orientar os residentes e turistas".

O Eixo Central de Lisboa, nas zonas da Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo, terá uma nova sinalética, que permitirá "orientar os residentes e turistas", avançou hoje o Turismo de Lisboa.



Em comunicado, a associação de turismo da cidade explicou que as placas vão ter duas cores distintas "em função do tipo de informação".



Assim, os nomes das ruas estarão identificados a azul, ao passo que os tempos de deslocação a pé a locais de interesse ou pontos turísticos estarão sinalizados a vermelho, como é o caso da Estação Ferroviária de Entrecampos, do Hospital Curry Cabral, da Fundação Calouste Gulbenkian ou do Jardim do Arco do Cego.



"O objectivo é permitir às pessoas uma percepção mais fácil e intuitiva do espaço", explicou o Turismo de Lisboa.



Relativamente à sinalética, financiada pelo Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa, "a colocação começou ontem [segunda-feira] e estará concluída nos próximos 10 dias úteis", segundo a entidade responsável pelo turismo de Lisboa.



A iniciativa é da Câmara Municipal de Lisboa, em parceria com a Associação Turismo de Lisboa, "abrange o eixo formado pela Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo", dando continuidade à "requalificação e ampliação da zona pedonal desta área da cidade".