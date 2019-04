motoristas de matérias perigosas está a criar uma onda de preocupação nos portugueses que acorreram em massa às bombas de combustíveis para abastecerem os carros. De norte a sul do País, são várias as imagens de longas filas juntos aos postos, sendo que já há vários locais fechados.

Os dados recolhidos pela plataforma Voluntários Digitais em Situações de Emergência (

) demonstram que já são cerca de 150 postos que estão sem combustível.

A greve dosA plataforma está a recolher dados sobre os postos de combustíveis, pedindo aos utentes que indiquem os locais que estão sem gasóleo e sem gasolina - o endereço é janaodaparaabastecer.vost.pt

"Já fomos a quatro bombas que nos disseram que não tinham gasóleo, só gasolina", contou à Lusa Francisca Marques que, juntamente com a mãe, teve que enfrentar várias filas para atestar o depósito em Lisboa.

A quinta tentativa para abastecer o carro foi no posto da Rede Energia, do Campo Grande, com Francisca a atravessar a longa fila de carros à sua frente para se certificar que, desta vez, estavam no lugar certo e de que haveria combustível quando chegasse a sua vez. Habitualmente, os depósitos do posto são reabastecidos a cada dois dias, mas tendo em conta a forte afluência de carros, não era certo até quando iriam conseguir continuar a dar resposta aos pedidos.

Para Leonardo Meneses, as notícias da greve e os receios de que os postos de abastecimento fiquem 'secos' apanhou-o já com o carro na reserva. Só à terceira tentativa encontrou uma bomba ainda com gasóleo para atestar, o que conseguiu fazer após uma espera de cerca de 20 minutos numa fila.

À sua frente, Aguinaldo Alves preferiu prevenir em vez de remediar e decidiu meter-se na fila para encher o depósito. "Pelo que vamos ouvindo, de que o combustível vai faltar, é melhor precaver", referiu.

A incerteza foi também o que levou Márcia Alves a passar parte da tarde à espera para abastecer o depósito. "Não sei quanto tempo é que esta greve vai durar e achei melhor prevenir e pôr já combustível para não arriscar a ficar com o depósito vazio", afirmou.

A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00h00 de segunda-feira, foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica, tendo sido impugnados os serviços mínimos definidos pelo Governo.

A ANTRAM - Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias já rejeitou os fundamentos da greve, adiantando que, "contrariamente ao propugnado pelo SNMMP, não é verdade que os motoristas afetos a este tipo de transporte se encontrem, em termos salariais, balizados pelo salário mínimo nacional", mas diz que aceita negociar com o sindicato, desde que os serviços mínimos decretados pelo Governo sejam respeitados.

O Governo aprovou uma resolução do Conselho de Ministros que reconhece a necessidade de requisição civil. Esta segunda-feira à noite, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, reúne-se com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias.

