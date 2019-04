A greve nacional dos motoristas de matérias perigosas, que começou às 00h00 de segunda-feira, foi convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica. A GNR foi accionada para o local. - Vídeo , Sábado.





"Fazer greve para exigir o reconhecimento da categoria profissional, lutar por melhores salários e fazer outras exigências fundamentais para quem todos os dias transporta várias toneladas de matérias perigosas não é nada do outro mundo", indicou à página Ribatejo News o motorista Carlos Barrela, acrescentando que o Governo "não quis chegar a um entendimento".

A paralisação foi contestada pelo Governo e pela associação do setor, a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), que exigiam serviços mínimos e o cumprimento da lei laboral, impugnados pelo sindicato.

"Nós não podemos continuar a suportar salários miseráveis atendendo às responsabilidades que temos e ao risco que corremos todos os dias, ao transportar matérias perigosas que muitas das vezes põem em risco a nossa saúde" afirma João Ramos ao Ribatejo News. Além do aumento de salários e do "reconhecimento da categoria profissional", motoristas querem ainda um aumento do "subsídio de risco mensal" – que é, atualmente, de 7,5€ por dia.

Os serviços mínimos decretados previam o "abastecimento de combustíveis aos hospitais, bases aéreas, bombeiros, portos e aeroportos, nas mesmas condições", assim como 40% do serviço habitual em postos da grande Lisboa e do grande Porto.





Saiba onde ainda pode abastecer o carro Os dados recolhidos pela plataforma Voluntários Digitais em Situações de Emergência ( VOST Portugal) demonstram que já são cerca de 150 postos que estão sem combustível, em virtude da greve dos motoristas de matérias perigosas.





Ao Observador, o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, explica que motoristas de matérias perigosas têm apenas uma remuneração base de 630 euros, não lhe sendo reconhecida uma categoria profissional própria – estão inseridos em "Motoristas de Pesados". Como exigência, os trabalhadores querem um salário equivalente ao dobro do salário mínimo nacional: 1200 euros.