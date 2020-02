ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de fevereiro de 2020.

O novo líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, quer que "o tal novo partido antigo represente a nova direita em Portugal" – e promoveu para a sua direção rostos da nova geração de centristas. Mas Francisco Rodrigues dos Santos também defende os valores da família tradicional, tendo sido esse um dos pontos fortes do seu percurso de afirmação na JP, a Juventude Popular. Aliás, no congresso apelou a pais e avós que confiassem nele como confiam nos seus filhos e netos. Parece que aconteceu isso mesmo. As duas coisas, família e renovação, encontram-se na composição dos vários órgãos dirigentes do atual CDS: alguns dos novos elementos pertencem a linhagens familiares no partido, alguns mesmo com pergaminhos na história do partido. Há Moreiras (pai e filho), Laplaines Guimarães (de novo pai e filho), Duque filho e Duque pai, Núncio pai, já mais retirado, e Núncio filho, em ascensão. É certo que as coincidências familiares no mesmo partido não são exclusivo do CDS (há descendentes até no Comité Central do PCP) e não é inédita entre os centristas, onde o clã Queiró marcou uma época, mas manifesta-se agora no CDS com especial expressão.Um exemplo são os Anacoretas Correias. Há dois na atual direção (os irmãos Filipe e José Pedro) e uma no Conselho Nacional (Cecília, mulher de Filipe). No congresso, Filipe apoiou Chicão e também ele apresentou nomes para as listas dirigentes do partido. Atualmente, preside à mesa do Conselho Nacional do CDS. José está na Comissão Política, indicado por Filipe Lobo d'Ávila (candidato que apoiou). Os manos são filhos do ex-deputado (e fundador centrista) Eugénio Anacoreta Correia e sobrinhos de Miguel Anacoreta Correia, secretário de Estado dos Transportes de Sá Carneiro.