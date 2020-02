Abel Matos Santos demite-se da comissão executiva do CDS

país crescia mais de 6 pontos percentuais por ano, a guerra do Ultramar estava ganha, havia emprego e estabilidade, Portugal era reconhecido internacionalmente, tudo estava calmo!"





Nos últimos dias, Abel Matos Santos esteve sob fogo, depois de virem a público publicações feitas no Facebook onde apelidava Aristides de Sousa Mendes de "agiota de judeus" e de ter escrito numa outra publicação, em 2015: "Viva Salazar! E ele vive mesmo! Façam o que fizerem, mudem o nome da ponte que ele fez, apaguem nomes de ruas, mintam sobre ele, façam o que fizerem nunca conseguirão apagar a sua memória e o seu vasto legado! Foi sem dúvida alguma um dos maiores e melhores portugueses de sempre!".



Disse também que a PIDE era "uma das melhores polícias do mundo", que só provocava problemas "aos comunistas e àqueles que atentavam contra a segurança do Estado", "e muito bem" e negou a existência de torturas levadas a cabo por aquela polícia.



Depois do Expresso revelar estas publicações, Matos Santos pediu desculpas através do Facebook, mas disse estar a ser vítima de "ataques políticos e pessoais" baseados em frases "descontextualizadas e distorcidas no seu significado".



Vários notáveis do CDS pediram o afastamento do fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM), mas Francisco Rodrigues dos Santos segurou-o. A Comissão Executiva do partido lembrou que Matos Santos se "distanciou do rótulo ignóbil que lhe quiseram colar" e que as declarações antigas são "afirmações antigas, algumas com mais de dez anos, agora repristinadas apenas com o firme propósito de prejudicar todo o CDS".



O vogal da comissão executiva do CDS Abel Matos Santos apresentou esta terça-feira a demissão após terem sido divulgadas várias declarações elogiosas a Salazar e ao Estado Novo, confirmou ajunto de fonte do CDS. A demissão terá sido feita através de carta entregue ao líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos.A direção do partido já tinha vindo a público defender a manutenção do preponente da Tendência em Movimento (TEM).tentou obter declarações por parte da direção do partido, sendo remetido para um comunicado que será divulgado ainda esta terça-feira.A demissão surge no mesmo dia em que apublicou um artigo onde são referidas declarações de Abel Matos Santos onde este afirmava, em 2010, que não respeitava o 25 de Abril por se tratar de um "golpe de Estado" que levou ao fim da ditadura, período em que "o

"É tempo de seguir em frente e de não permitir que os equívocos e mal-entendidos do passado nos comprometam o futuro", conclui o documento.