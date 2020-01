Os pedaços da história pessoal influenciam naturalmente o caminho de cada um. Estávamos ali por 1994. Francisco Rodrigues dos Santos fez a escola primária numa pequena localidade próximo de Tancos onde o pai, militar de carreira, esteve ali colocado. Não muito distante dessa data, um jovem João Almeida inscrevia-se na Juventude Centrista e iniciava um percurso de 27 anos como militante, protagonista e dirigente do CDS.



No congresso eletivo de Aveiro deste fim de semana, a juventude de um e a experiência de outro tiveram influência definitiva: o "mais jovem", Francisco Rodrigues dos Santos conquistou o CDS. O mais velho acabou condenado pelos anos de ligação partidária.





CDS: Chicão promete combater "esquerdas e socialismo" e aborda reconciliação com Manuel Monteiro Para o novo líder, o CDS é inegável na nossa democracia, estamos cá para combater as esquerdas e o socialismo vigente em Portugal. - Portugal , Sábado.







A estratégia preparada por Francisco (ou "Chicão", como o tratam na Juventude Popular a que até agora presidia) foi importante para esse desfecho.



Não foram apenas as promessas de lugares (Abel Matos Santos desistiu da corrida em seu favor e conseguiu integrar parte da sua lista nos órgãos agora eleitos do partido), nem a conquista posterior de adversários (Filipe Lobo D'Ávila aceitou ser o seu primeiro vice e também diluiu parte da sua lista nos órgãos nacionais que agora tomaram posse; António Carlos Monteiro -- que apoiou João Almeida -- também ficou com uma vice-presidência).



Francisco soube ler o que os centristas queriam -- e não era a continuidade de Almeida, que foi vice de Assunção Cristas, secretário-geral de Paulo Portas. E apontou todo o seu discurso no congresso a isso. Se o criticavam pela juventude, aproveitou-se dessa diferença geracional: foram os seus jovens que levantaram o congresso, que apuparam António Pires de Lima.





CDS-PP: Os conselhos dos "avós" a Chicão A manhã no Parque de Exposições de Aveiro foi calma, suave, a contrastar com as emoções à flor da pele do primeiro dia de Congresso, o dia em que Chicão entrou como líder da Juventude Popular e saiu com a porta aberta para assumir os comandos do partido que, segundo o próprio, diz amar.







Se a elite do CDS estava com Almeida, apontou às bases. "Esta gente", disse-lhes uma vez. "O CDS pertence a todos os militantes, [desde o] mais anónimo que dá a cara pelo seu partido, na sua aldeia", repetiu noutra. Voltou à tradicional bandeira do mundo rural. Piscou o olho às concelhias: "um partido que em vez de contar vereadores passe a contar muitos presidentes de câmara de norte a sul e ilhas".



Se os militantes se mostraram demotivados, criticou a última direção, mas sem apontar nomes: o CDS na "oposição não será uma trovoada de críticas nem protesto, atitude própria de quem não tem esperança em Portugal e nos portugueses". E desenhou-lhes "uma nova direita", "sem tibiezas", "que não pede autorização à esquerda para reerguer os seus valores". Ofereceu-lhes uma "refundação do partido".

E apontou armas ao inimigo comum: "as elitezinhas gourmê", a esquerda. "Teremos uma oposição construtiva, empenhada em erguer a raiz alternativas às esquerdas que nos governam."



Garantiu-lhes que é o CDS é "o líder da direita". Que não é muleta de ninguém: "Não seremos mordomo de nenhum outro partido, não nos vamos diluir em nenhuma força." Prometeu-lhes um regresso à governação: "começar a lançar as bases para uma nova maioria de direita -- em 2023 -- ou mesmo que seja antes."





Do Sporting à Forbes. O percurso de Chicão, o novo líder do CDS A alcunha "Chicão" segue-o desde o tempo do Colégio Militar, onde passou oito anos como aluno interno, mas Francisco Rodrigues dos Santos passou, este sábado, a ser Francisco, com a eleição para a liderança do CDS. Aos 31 anos, e depois de passar pela, advocacia, pela Juventude Popular e pelo Sporting, o jovem conservador passou a ser o nome mais alto do seu partido.







Se as concelhias fora da capital criticavam a falta de proximidade na anterior direção, prometeu-lhes toda a proximidade. E até a desvantagem (apontada pelas tropas de Almeida -- como Luís Pedro Mota Soares) de estar fora do parlamento tornou em vantagem, com esta espécie de slogan repetida em dois discursos: "A minha assembleia será o País, o meu escritório serão as ruas de cada concelho." E ainda mais micro: "Eu serei o candidato dos portugueses, nas aldeias" - como aquela perto de Tancos, onde cresceu.



Chicão vai começar nas aldeias -- só não se pode esquecer que, apesar de querer escapar ao palco mediático, com um novo "partido sexy" das "estratégias de comunicação acutilantes", todos os líderes da oposição estão também no parlamento. E o primeiro-ministro vai lá, a cada quinze dias.