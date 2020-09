As críticas que Rio teve de ouvir em Olhão

A porta aberta ao Chega, a falta de diálogo interno e o adiar de reformas prometidas foram algumas das críticas que Rui Rio ouviu em Olhão, num Conselho Nacional que não chegou a aquecer e que o líder quis marcar com o anúncio da formalização do apoio do PSD a Marcelo nas presidenciais.Depois de ter visto a moção de apoio a Marcelo da Comissão Política Nacional ser votada com 61 votos a favor e nove abstenções, Rui Rio teve de ouvir mais reparos do que críticas, mais avisos do que ataques. Os descontentes deixaram para memória futura o que os preocupa no rumo da liderança, mas ninguém quis dar ao presidente do partido argumentos para uma estratégia de vitimização.Com as autárquicas já no horizonte, foi pouco o debate sobre umas eleições que prometem não ser fáceis para o PSD. Mas o líder do PSD Lisboa, Luís Newton pediu que não se queimassem na praça pública nomes de candidatos à capital e deixou claro que considera um erro qualquer coligação com o Chega."Podemos perder eleições, mas não podemos perder os princípios", disse Luís Newton, defendendo que combater os extremismos "é a missão do PSD".Num discurso sobre as três setas do símbolo social-democrata, Newton recordou que a seta branca representa a luta contra os reacionários que "defendiam a linhagem contra a mobilidade social", a seta preta o combate contra os fascistas que "queriam coletivizar a sociedade" e a seta vermelha a oposição aos "comunistas que queriam coletivizar a economia".Pedro Rodrigues também não perdeu a oportunidade de dizer a Rio o que já tinha declarado em público, criticando o adiar da reforma estatutária e da reforma eleitoral, que eram bandeiras de Rio para as quais o líder tinha pedido o contributo do deputado mas que tem vindo a deixar cair.Rodrigues defendeu que o PSD não pode "ficar à espera do PS" e tem de começar a liderar a agenda se quiser construir uma alternativa ao Governo socialista.Hugo Neto, um dos conselheiros nacionais que mais tinha reclamado a importância de voltar a reunir daquele que é o órgão máximo do partido entre congressos, também não perdeu a oportunidade de pedir mais debate interno.O ex-líder do PSD Porto defendeu que "não fazer esforços adicionais" para reunir o Conselho Nacional quando "pode haver críticas mas ninguém coloca em causa a liderança do partido não faz sentido e é um risco dum mau exemplo" que o partido não deve correr."Promova-se o debate interno que, é na minha opinião, a melhor forma de mobilização do PSD, respeitem-se as diferenças e divergências, que é normal existirem, e podemos ganhar estas autárquicas e afirmar o PSD verdadeiramente como alternativa", disse Hugo Neto.Numa reunião morna, a histórica Virgina Estorninho também não calou o descontentamento com a falta de debate interno e criticou a forma como o PSD se opôs à subida do salário mínimo nacional, defendendo que o partido se tem de pôr "ao lado dos trabalhadores".E até Rodrigo Goncalves, que tem tido o cuidado de não afrontar Rui Rio, pediu ao líder "um esforço adicional" para a unidade do PSD.