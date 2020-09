Quase um ano depois do último Conselho Nacional e com facas afiadas por alguns críticos que ansiavam por pedir explicações sobre temas como as autárquicas, o fim dos debates quinzenais ou o referendo à eutanásia, Rui Rio chegou a Olhão com dois trunfos na manga: contas arrumadas no partido e "uma grande revelação".

Quando chegou à reunião, já tinha falado com Marcelo Rebelo de Sousa e tinha na mão uma moção de apoio ao Presidente aprovada pela Comissão Política Nacional do PSD.

Antes mesmo de Marcelo anunciar (o óbvio) que é candidato, Rio arruma assim a questão das presidenciais.

A direita pode até não estar contente com muito do que tem sido o mandato presidencial de Marcelo, mas não havia margem para o PSD não apoiar o seu ex-líder e Rui Rio acrescenta a isso a hipótese de beneficiar da colagem a uma vitória esmagadora que se antecipa.

Com autárquicas difíceis no horizonte, Rui Rio pode assim conseguir capitalizar algum do élan de Rebelo de Sousa.

Ao anunciar o apoio agora, ainda consegue marcar o Conselho Nacional e retirar atenções aos críticos que queriam aproveitar esse palco.