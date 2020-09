Morte no aeroporto: "Agora ele está sossegado", disse inspetor do SEF A descrição dos acontecimentos consta do Mandado de Detenção dos três inspetores do SEF, a que a Durante alguns minutos os vigilantes da empresa de segurança responsável pelasegurança do Centro de Instalação Temporária do aeroporto só ouviram gritos e o som de pancadas vindos da sala dos Médicos do Mundo.

Três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) serão acusados de homicídio qualificado devido à morte do ucraniano Ihor Homenyuk, em março de 2020, no aeroporto de Lisboa.Segundo o Público e o Diário de Notícias , a Polícia Judiciária concluiu que as agressões dos inspetores causaram a morte da vítima. O Ministério Público pode vir a constituir mais arguidos.