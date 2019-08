As imagens sucederam-se à medida que as forças curdas avançavam sobre Baghouz, o último bastião do autoproclamado Estado Islâmico (EI) na Síria. Perante a derrota iminente, milhares de jihadistas - sem contar mulheres e crianças - abandonaram as promessas de lutar até à morte pelo califado terrorista e entregaram-se às Forças Democráticas Curdas (SDF). Esfomeados, feridos e sem a arrogância com que, durante quase quatro anos enfrentaram uma coligação de mais de 60 países, preferiram a prisão à morte quase certa. No fim de março, cerca de 2.000 suspeitos de pertencerem ao EI estavam presos em campos de detenção curdos. A maioria continua por identificar - e as autoridades portuguesas estão a tentar confirmar a todo o custo se, entre eles, estará aquele que é considerado o mais perigoso jihadista nacional: Nero Saraiva.A informação de que o mais antigo membro português do Estado Islâmico se encontraria em Baghouz, chegou há poucas semanas. Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, terá sido Ângela Barreto, mulher do jihadista Fábio Poças (conhecido por Abdurahman Al Andalus), a revelar que tinha passado os últimos tempos na companhia de Nero Saraiva e que o terrorista teria sido ferido nos bombardeamentos da coligação internacional - os mesmos que provocaram também a morte a uma das suas filhas. Conjugado com as informações recebidas pelas secretas ocidentais, que davam conta da detenção, pelas SDF, de um "importante" elemento do EI próximo do grupo de britânicos conhecido como Os Beatles, responsáveis pela tortura e execução de reféns ocidentais, esse relato pôs em dúvida aquela que até há uns meses era uma certeza dos serviços secretos ocidentais: que Nero Saraiva estaria morto.Para Portugal, caso se confirme, a detenção do jihadista poderá ter implicações relevantes e confrontará o Governo com um problema que, até agora, não existia: a possibilidade de ter de lidar com um perigoso terrorista, que passou oito anos num palco de conflito. "Isto muda tudo", confidencia à SÁBADO uma fonte das forças de segurança que mais de perto acompanha o fenómeno terrorista. "Se até agora havia o problema do que fazer com as mulheres e as crianças, ninguém sabe o que acontecerá se o Nero for detido", continua. Com um mandado de captura internacional emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal - e, sabe a SÁBADO, alvo de uma investigação nos Estados Unidos -, Nero Saraiva é mais que um simples jihadista: ele fez parte do primeiro grupo de ocidentais a viajar para a Síria, no início de 2012, deixou um rasto de ligações que vai da Tanzânia à Finlândia, do Reino Unido à Suécia, e terá estado envolvido no rapto e na execução de reféns ocidentais por parte do EI.Nero Patrício Contreiras Saraiva nasceu em Angola, a 16 de agosto de 1986. Quando tinha 3 anos, veio para Portugal com a mãe e a irmã mais velha. "Queríamos o melhor para ele e tirei-o daqui", diz à SÁBADO, José Saraiva, ao telefone a partir de Angola. Naquela altura o rapaz já dava sinais de ser precoce. "Ele é muito inteligente. Quando era pequeno, uma vez chegou ao pé de mim e disse-me: ‘Papá, vou falar com o tio Zé [Eduardo dos Santos] e o tio Savimbi e dizer que vocês são irmãos, chega de guerra.’ Ele só tinha 3 anos. Ficou toda a gente de boca aberta", recorda.Oriundo de uma família profundamente religiosa, aos 9 anos foi viver para uma instituição católica na região de Aveiro, onde ficou até aos 15 anos. Numa reportagem publicada no Jornal de Notícias em março de 2015, uma funcionária da instituição recordava-o como uma "criança normalíssima", que "brincava com os outros", andava "na escola e na catequese e ia à missa". "Destacava-se. E era uma criança de ideias fixas. Naquilo em que pensava, tinha de atingir os objetivos", disse a mesma funcionária. Na paróquia a que a instituição está ligada, foi batizado e fez a primeira comunhão, momento registado em vídeo publicado pelo JN.Aos 15 anos foi com a mãe viver para Londres. E em 2003 surgiu pela primeira vez nos cadernos eleitorais britânicos. Numa antiga página de Facebook dizia ter uma licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade de East London. No entanto, segundo o The Sunday Times, a instituição não tem qualquer registo da sua presença. Também uma das suas ex-mulheres garantiu ao jornal britânico que ele não tinha qualquer curso superior: "recebia o subsídio de desemprego na maior parte do tempo", disse. Separaram-se pouco tempo depois do nascimento do primeiro filho, em 2007. "Nunca me pagou um centavo", disse a mulher.Após o divórcio, Nero, então com 22 anos, foi viver para um apartamento de um quarto na zona de Walthamstow. Viveu na zona pelo menos quatro anos - perto do local onde, em 2006, foi descoberta uma fábrica de bombas destinada a atentados terroristas. Pagava 90 libras (cerca de 137 euros) de renda.Terá sido nessa altura que se converteu ao islão e que conheceu vários portugueses que tinham chegado recentemente a Londres: Sadjo Turé e os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa. Mais tarde Sandro Marques e Fábio Poças juntaram-se ao grupo. Em 2011 os quatro primeiros viajaram para a Tanzânia, onde as autoridades portuguesas acreditam que terão tido treino terrorista. Foi, aliás, em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, que a 9 de fevereiro de 2012 nasceu o primeiro filho de Sadjo Turé e da britânica de origem paquistanesa Zara Iqbal. Foi também aí que Edgar Rodrigues da Costa encontrou a primeira mulher, Fatuma Majengo, nascida a 20 de novembro de 1993 na localidade de Singida.Da Tanzânia, Nero Saraiva terá seguido para o Sudão e daí para a Síria. De acordo com a ficha pessoal que o português teve de preencher quando se juntou à organização que viria a tornar-se no EI (a que a SÁBADO teve acesso), chegou ao território a 14 de abril de 2012. Nas respostas às 23 perguntas que lhe foram colocadas, indicou que atravessou a fronteira em Atme, deixou o contacto de familiares, disse ser casado e ter dois filhos e indicou como profissão anterior "supervisor de estradas e pontes". A sua kunya, ou nome de guerra, era Abu Yaqub [pai de Yaqub] al-Andalusi.Todavia, terá sido o nome do seu recrutador a garantir-lhe a entrada num grupo exclusivo de combatentes estrangeiros que, no início desse ano, começou a reunir-se na Síria com o objetivo de criar um califado islâmico na região. Tratava-se de Abu Mohammad al Absi, nome de guerra de Firas al Absi, um dentista nascido na Arábia Saudita que lutou no Afeganistão, onde conheceu Abu Musab al-Zarqawi, o fundador da Al-Qaeda no Iraque.Com o início da revolução Síria, Al Absi fundou com o irmão mais novo um grupo chamado Majlis Shura Dawlat al-Islam (Conselho Consultivo do Estado Islâmico). Para além de ter sido o primeiro a usar a designação "Estado Islâmico", o grupo ganhou notoriedade ao participar na conquista de Bab al-Hawa, um posto de fronteira entre a Turquia e a Síria, a 19 de julho de 2012, e por iniciar a onda de sequestros de cidadãos ocidentais na região.Os primeiros foram os fotojornalistas John Cantlie e Jeroen Oerlemans. O britânico e o holandês tinham atravessado a fronteira e desconheciam o que estava a acontecer. Foram capturados e ao fim de uma semana, libertados pelo Exército Livre Sírio. Ao voltarem à Europa revelaram um dado importante: entre os sequestradores estavam vários britânicos. "Ao todo eram uns 30, uma dúzia falava inglês e cerca de nove tinham sotaques londrinos", escreveu John Cantlie num artigo para o The Sunday Times a relatar os dias de cativeiro. As autoridades acreditam que um deles seria Nero Saraiva. E a possibilidade de os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa e de Sadjo Turé estarem na zona também é real: a 9 de agosto de 2012, este último registou o filho na secção consular da embaixada de Portugal em Ancara. Um assento de nascimento que lhe permitiu regressar com a criança a Londres.Nero Saraiva foi o único que continuou na Síria, onde a situação mudava de dia para dia. Firas al Absi foi assassinado em setembro de 2012 e o seu lugar ocupado pelo irmão mais novo, Amr al Absi. Este criou então um novo grupo, o Conselho Consultivo Mujahideen, que lutou então ao lado da Jabhat al Nusra, e continuou a política de sequestros.Nero Saraiva passou de grupo em grupo, sempre acompanhado de outros ocidentais. "A política na Síria entre os combatentes é: os ocidentais gostam de estar uns com os outros", diz à SÁBADO uma fonte conhecedora do processo. "Naquela época eles passavam de um grupo para o outro com naturalidade."É dessa altura, início de 2013, um vídeo - recentemente divulgado pelo canal britânico ITV News - em que Nero Saraiva surge rodeado de outros combatentes estrangeiros a ouvir um discurso de um líder jihadista. Filmado na localidade de Hraytan, na região de Alepo, o vídeo mostra o sueco Hassan al-Mandlawi (que cumpre pena de prisão perpétua na Suécia, para onde regressou após ter sido ferido na cabeça e ficar numa cadeira de rodas, por ter participado na execução de reféns) a incentivar os combatentes para a batalha que se aproxima. "Esta pode ser a última coisa que fazemos na vida (…) conhecemos o local, temos tempo, temos artilharia, temos balas, temos armas como em nenhum outro lugar. Este é o local perfeito, um local perfeito para atingir, para construir um novo Dawlat al-Islam [Estado Islâmico]", diz em inglês.Para além de pelo menos um britânico e de outro sueco - Abu Bakr, casado com a britânica Khadija Dare -, surge no vídeo um cidadão finlandês que o ano passado foi absolvido pelo tribunal de Helsínquia da acusação de ter tentado aderir a um grupo terrorista. "O Nero Saraiva, ou a sua kunya, Abu Yaqub, é mencionado inúmeras vezes nos documentos da investigação criminal", diz à SÁBADO Juha Saarinen, investigador do fenómeno jihadista na Finlândia. "Ele era próximo de pelo menos dois finlandeses que viajaram para a Síria: Abu Salamah al-Finlandi, um combatente estrangeiro finlandês-namibiano que foi para a Síria com a mulher no fim de 2012 e outro indivíduo que foi julgado e absolvido de crimes terroristas alegadamente cometidos na Síria", continua.Nero Saraiva terá passado então para um novo grupo, o Kataib al-Muhajireen (KaM), uma brigada composta por combatentes estrangeiros. "Era formada por um misto de estrangeiros que tinham ligações a grupos da Al-Qaeda e alguns que tinham estado antes na Líbia. Era liderado por Omar al Shishani", explica à SÁBADO Raffaello Pantucci, diretor de Estudos de Segurança Internacional do think thank Royal United Services Institute, em Londres."Abu Salamah al-Finlandi e o Nero Saraiva parecem ter sido elementos seniores no KaM, particularmente entre o grupo de jihadistas europeus", diz Juha Saarinen. "De acordo com pelo menos uma testemunha na investigação criminal, Nero pediu a dois indivíduos da Finlândia para darem treino de combate aos novos recrutas. Isto implica que o Nero tinha um papel de liderança no grupo, pelo menos entre os europeus", continua.Meses depois, a KaM acabaria por se transformar no Jaish al-Muhajireen wal-Ansar (o exército de emigrantes e apoiantes) e sofrer uma cisão quando Omar al Shishani decidiu jurar obediência a Abu Bakr al-Baghdadi, líder do autoproclamado Estado Islâmico. "Eles acabaram por subir na hierarquia do EI porque o líder deles era Omar al Shishani, um elemento sénior e por isso os seus homens de confiança devem ter ido com ele", diz Raffaello Pantucci.Em Portugal e em Angola, a família seguia com preocupação a atividade de Nero Saraiva nas redes sociais. "Um dia ele disse que ia para a Turquia, achávamos que tinha ido estudar", diz José Saraiva. "Quando ele começou a partilhar aquelas coisas é que nos apercebemos", continua. "Aquelas coisas" eram fotos do dia a dia em que imperavam armas, balas, preparativos para batalhas, carros armadilhados e fotos de cara descoberta em camuflado, sozinho ou com outros combatentes, mas também imagens mundanas de paisagens, animais, refeições ou flores. "No início ainda pensei que fossem armas de airsoft mas depois vi com atenção e cuidado. Falei com a mãe, mas já era tarde. Tínhamos perdido o miúdo", recorda José Saraiva.Através do Facebook, Nero mostrava-se um estudioso do islão e tentava recrutar outros elementos para a jihad. O rasto que deixou ligou-o a elementos do Al Shabaab, o grupo terrorista que há uma década atua na Somália e no Quénia. Entre março de 2013 e junho de 2014 manteve contacto com Jihad Swalehe, um terrorista condenado na Tanzânia que o procurou para obter meios financeiros, técnicos e materiais para cometer atentados à bomba no Quénia.Em simultâneo, permaneceu em contacto com os amigos portugueses de Londres para os orientar na viagem para a Síria. Sadjo Turé devia ter sido o primeiro a juntar-se a Nero. No entanto, o português, então com 33 anos, foi detido pela Scotland Yard, 9 de janeiro de 2013, no aeroporto de Gatwick, no âmbito da investigação ao rapto de John Cantlie. Ao fim de uma semana foi libertado por falta de provas. Mas, sob vigilância, teria de esperar mais de um ano até voltar a tentar viajar.Celso e Edgar Rodrigues da Costa estavam então nos arredores de Lisboa onde, depois do alerta das autoridades britânicas, a Polícia Judiciária os vigiava de perto. Ao longo de meses foram alvo de escutas telefónicas que, apurou a SÁBADO, apanharam todos os preparativos do grupo para viajar para a Síria.Em junho de 2013, Celso Costa tentou alcançar o território. Com ele viajaram a sua mulher, Reema Iqbal, o filho de ambos, Ibraheem e Zara Iqbal, a mulher de Sadjo Turé e o seu filho, Yusha. No entanto, à chegada a Istambul, Celso foi impedido de entrar na Turquia e voltou a Lisboa.As mulheres e as crianças seguiram viagem, e foram recebidas por Nero Saraiva. As autoridades portuguesas apanharam na época conversas do jihadista com o amigo em Lisboa, a criticar a postura das mulheres na Síria. Celso Costa acabou por viajar meses depois, com o passaporte do irmão mais velho que vive em Londres, numa rota diferente: seguiu para a Hungria de avião e depois por terra até à Turquia e à Síria.Em outubro foi a vez de Edgar Costa viajar com a mulher e o filho, Zakarya (nascido em Portugal, em julho desse ano), com escala na Alemanha. Com eles seguiu também Fábio Poças, depois de uma breve estadia em Portugal. Ao que a SÁBADO apurou junto de fontes dos serviços e forças de segurança portugueses e britânicos, a mulher de Nero Saraiva, que vivia no Reino Unido, devia ter feito a viagem com Fábio, mas mudou de ideias à última hora.Em fevereiro de 2014 Sandro Marques partiu com a mulher, Mayibongwe Sibanda (britânica com origens no Zimbabwe) e a filha de ambos, Yaminah. De acordo com a sua ficha de entrada no EI, chegou ao território a 7 de março. Nesse mesmo mês, Sadjo Turé conseguiu iludir a vigilância dos serviços secretos britânicos e chegou à Síria no dia 31.Todos os movimentos foram acompanhados pelas autoridades portuguesas, no âmbito da investigação que ainda corre no DCIAP, que não puderam detê-los por, à época, ainda não ser crime a tentativa de viajar para a Síria para se juntar a uma organização terrorista. Mais tarde acabaram por ser emitidos mandados de captura internacional em nome dos seis portugueses.Na Síria, Nero Saraiva permaneceu próximo do pequeno mas influente grupo de jihadistas estrangeiros que, desde a primeira hora, se juntaram ao EI. A 10 de julho de 2014 colocou um post no Twitter e no Facebook que dizia: "Mensagem para a América: o Estado Islâmico está a fazer um novo filme. Obrigado pelos atores." Na altura poucos compreenderam a publicação enigmática, mas o significado ficou claro 40 dias depois: a 19 de agosto, o grupo terrorista publicou o vídeo da decapitação do jornalista norte-americano James Foley. O título do filme era justamente: "Mensagem para a América."Esse conhecimento antecipado do que estava a acontecer tornou Nero Saraiva um alvo importante dos serviços secretos ocidentais. Foi considerado próximo do grupo de quatro britânicos conhecido por Os Beatles, onde pontificava Mohammed Emwazi, batizado Jihadi John.Passou a ser alvo das autoridades americanas que abriram uma investigação às atividades de Nero e do grupo de portugueses. As secretas nacionais partilharam as informações que detinham, embora em sentido contrário a cooperação não tenha sido considerada a melhor. "Foram emitidas várias cartas rogatórias para os EUA que não tiveram resposta", diz à SÁBADO uma fonte judicial.No verão de 2014, Nero Saraiva terá sido visto pela última vez em Manbij, no Norte da Síria. No início de 2015, Ahmad Rashidi, um dinamarquês de origem afegã, disse ao The Sunday Times que ele era um de dois guardas portugueses de uma prisão. "Ele tinha uma arma no escritório", afirmou. Contactado pela SÁBADO na semana passada, Ahmad Rashidi disse já não se lembrar da cara dos carcereiros, mas confirmou que dois eram portugueses.Desde então parou a atividade de Nero na Internet. As suas contas nas redes sociais foram fechadas e o contacto com a família cessou. "Não temos contacto há uns quatro ou cinco anos", garante José Saraiva.Um a um, os amigos portugueses terão caído em combate. O primeiro foi Sandro Marques, vítima dos bombardeamentos da coligação ocidental em Kobane, em outubro de 2014. Em 2015, Sadjo Turé terá morrido num combate com as tropas do Governo sírio. O ano passado Fábio Poças e os irmãos Celso e Edgar Rodrigues da Costa desapareceram e as autoridades acreditam que terão morrido, embora não haja confirmação oficial.Sobre Nero Saraiva, as informações também têm sido escassas. Esporadicamente, chegavam a Portugal dados recolhidos pelas secretas ocidentais e enviados através dos sistemas de cooperação internacional. "Sempre que os serviços com gente no terreno interrogam alguém, perguntam se os parceiros têm interesse em alguma questão específica. Da nossa parte enviávamos sempre questões sobre ele", confidencia à SÁBADO uma fonte das secretas portuguesas que acompanha o fenómeno. Ocasionalmente surgiam relatos que indicavam que tinha sido avistado ou que alguém teria estado com ele. "Mas sempre com meses de distância", especifica a mesma fonte.Até que, após a derrota militar do Estado Islâmico, surgiu a informação de que Ângela Barreto tinha saído de Baghouz, o último bastião do grupo terrorista, com as duas filhas, uma delas ferida. A mulher deu entrada no campo de Al Hol, onde a criança veio a falecer. E confidenciou que tinha sido Nero Saraiva, amigo do seu marido desaparecido, Fábio Poças, a tomar conta dela nos últimos meses. Ângela Barreto disse também que o mais perigoso jihadista português tinha sido ferido e fora levado para outro local. Desde então as secretas tentam localizá-lo. Uma tarefa difícil, tendo em conta a detenção de mais de dois mil jihadistas nos últimos meses - cuja responsabilidade recaiu sobre as forças curdas.A família aguarda agora novidades. "Se ele sobreviver, melhor do que ninguém poderá contar o que se passou", sentencia José Saraiva.