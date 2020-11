ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de novembro de 2020.

Póvoa de São Miguel. O nome desta pequena freguesia do concelho de Moura, no distrito de Beja, pouco ou nada dirá à grande maioria dos portugueses. Mas foi ali, nos confins do Alentejo profundo, que o Chega obteve a sua maior votação nas legislativas de 2019: 15,4%. E é também ali que o partido de André Ventura está determinado a conquistar a sua primeira autarquia. Com ou sem o PSD? O líder da distrital do PSD de Beja, Gonçalo Valente, não recusa: "Há pontos de convergência".Há ciganos na terra e uma tradição de touradas: dois elementos que o partido espera que o ajude nas próximas autárquicas. José Camarão, o decano dos ciganos, diz que ali "ninguém tem queixa da gente". Leia a reportagem dacom os protagonistas de um e outro lado.