As 13 lições que Paulo Portas tirou da pandemia de covid-19

Recuperei palavras que não frequentava há décadas: por exemplo, logaritmo, pandemia ou serológicos. De outras entradas no dicionário só descobri agora as origens. No Grego, a de epidemia (no povo); no Latim, a de vírus (veneno). Dei-me subitamente conta do volte face nas reputações semânticas: expressões que há três meses condenariam qualquer sujeito ao pior opróbrio tornaram-se heroicas nesta lide com o desconhecido: quem havia de dizer que ‘distanciamento social’ e ‘isolamento’ seriam trends humanistas e humanitários no século XXI?

Precisei de 57 anos para saber que existia um animalito manhoso chamado pangolim. E ainda estou pasmado: o pangolim que devia estar em extinção, quase extinguiu a nossa vida como a conhecíamos. Dei-me conta que, apesar da quarta e quinta revoluções industriais, e do digital e do tecnológico, voltamos recorrentemente ao mais básico: lavar as mãos intensamente, não tossir para cima dos outros e pôr muito desinfetante. Reparei ainda que as máscaras discriminam quem usa óculos (que se embaciam) mas já o vírus, ao invés, não discrimina, até cede, perante a nicotina (por uma vez).

Não tinha bem a noção que o negacionismo virológico era tão cíclico: em 1920, quando a segunda vaga da gripe espanhola devastou o Brasil e já não havia lugar nos cemitérios do Rio de Janeiro, ainda havia políticos cariocas que promoviam celebrações com multidões, argumentando que o vírus não pagava bilhete no navio que vinha da Europa. Ring a bell?

Para travar a ansiedade renovei o meu Spotify: foi preciso chegar uma calamidade coletiva para dar mais atenção à letra de Sinatra no My Way (um hino) ou repristinar a emoção (algo folclórica) do Resistiré que Almodovar soube transportar do povo às elites.

Posso estar enganado e a Covid ainda não acabou mas - até hoje - não vi nenhum populista gerir pertinentemente este desastre sanitário: nem os de esquerda nem os de direita (senti várias vezes vergonha alheia vendo e ouvindo uns e outros pela Europa e mundo fora). O que vou pensando sobre isso é que a ignorância faz muito mal à saúde e a ideologia não faz necessariamente bem à economia.

Faz-me falta o cardio três vezes por semana e em compensação quase não janto - uma espécie de austeridade calórica. Antigamente, tomava meio Kainever para adormecer mas nesta crise descobri que se podia ir ganhando sono de mansinho a ver a confeção (gulosa) de tartes e bolinhos no 24Kitchen.

Passei a conviver com o Zoom e o Teams: aterraram na minha vida e ainda não estou convencido que saiam dela. A maior vantagem é poder às vezes fumar um cigarro sem contaminar alguém (fica no écran uma pequena nuvem mas será virtual).

Aderi rapidinho ao takeaway decente e não cedi (ainda) aos burgers a eito. Considerei uma proeza garantir o ‘supply chain’ - fica tecno dito assim - de duas maravilhas, perdão queijos, que me fazem ganhar o dia: o nosso Serra da Estrela e o imperdível Bergamino di Bufala, tão lombardo como o AC Milan.

Enquanto espero, a Amazon salvou-me: esse prazer muito especial de receber livros novos não morreu. Mas continuo a achar - o verbo mais democrático desta temporada - que não há nada que pague ir espairecer a uma livraria e ver as novidades.

Tenho saudades do meu Pai que está protegido e bem no Alentejo (refúgio seguro contra as pragas desde os tempos da dinastia de Avis). Tenho saudades da minha Mãe que aguenta esta pandemia do alto da sabedoria e do cuidado connosco: aguarda pacientemente poder ir ao cabeleireiro e tem como únicos pedidos que eu lhe arranje e faça chegar o Xanax que está esgotado e a Hola que não é pirata (fiquei a pensar: o efeito das duas coisas deve ser semelhante). Disse-me nos idos de março que quem tem memória do racionamento da II Guerra dá um valor relativo à maçada do confinamento. Uma pessoa ouve estas coisas e só pode calar-se, caladinho.

Já não me lembro onde fica o aeroporto e em contrapartida podia descrever cada árvore da minha rua. O meu iPhone deu entrada nos cuidados intensivos e já não deve ter segunda oportunidade. Com o tempo, perdi uma porção de paciência, mas só uma: já não consigo ler relatórios sobre a recuperação em V ou em U ou em L. Dá-me ideia que alfabeto velho não é credível em tempo inédito. Acertar vai ser retificar (muitas vezes).

Das metáforas deste tempo não vou esquecer duas: a solidão do Papa Francisco naquele cair de tarde lindíssimo e molhado na Praça de São Pedro (em certo sentido a Páscoa mais próxima de Jesus na cruz); e o horror bárbaro de um cacique da América Central que juntou os meliantes (opositores incluídos) como se fossem rebanho de nadas humanos em armazém que lembra Aushwitz ou a Sibéria em 2020.

E nisto tudo que é um desafio à temperança - a virtude aristotélica (e aquiniana) mais necessária ao momento - chegámos à Situação de Calamidade que vai então tomar o lugar do Estado de Emergência. É uma ironia deste mundo às avessas: deve ser a primeira vez que uma calamidade parece melhor do que uma emergência. Estamos sempre a aprender.

Como diriam os hebreus: até breve em Jerusalém! Não sabemos quando mas sabemos que o melhor está para vir.

Caxias, 4 de maio