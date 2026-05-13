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Arguido detido fugiu do Tribunal de Ponte de Sor

Lusa 13 de maio de 2026 às 18:04
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Terão sido efetuados "vários disparos" no interior e nas imediações do edifício.

Um arguido detido fugiu esta quarta-feira do edifício do Tribunal de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, onde se encontrava para ser interrogado e ainda não foi encontrado, segundo fonte judicial.

Arguido detido fugiu do Tribunal de Ponte de Sor
Arguido detido fugiu do Tribunal de Ponte de Sor Frank Hammerschmidt/picture-alliance/dpa/AP Images

De acordo com informações do juiz presidente da Comarca de Portalegre, Francisco Galvão Correia, aos jornalistas, o incidente de segurança no Tribunal de Ponte de Sor ocorreu durante a preparação de um interrogatório judicial, relacionado com crimes de homicídio na forma tentada.

A mesma fonte relatou que foram efetuados "vários disparos" no interior e nas imediações do edifício, tendo os militares da GNR presentes no tribunal iniciado a perseguição ao suspeito.

O tribunal foi encerrado por razões de segurança.

"Até ao momento [17h30], não há registo de que o cidadão tenha sido detido", disse.

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