Repitam comigo, estes senhores que dirigem o Benfica usam todos os meios ilegais. E sabiam que estavam a cometer crimes. Estes e os que mais acabarão por ser públicos. Os benfiquistas têm de salvar o clube outra vez. O Vale e Azevedo afinal era um menino pic.twitter.com/D6aTowJXPi — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 24 de maio de 2018

Francisco J. Marques comentou a notícia do Jornal de Notícias que dá conta de que os árbitros que terão sido "espiados" por José Nogueira Silva, funcionário da justiça que se encontra detido preventivamente no âmbito do processo E-toupeira , estão a ser chamados pelas autoridades para prestar declarações."Repitam comigo, estes senhores que dirigem o Benfica usam todos os meios ilegais. E sabiam que estavam a cometer crimes. Estes e os que mais acabarão por ser públicos. Os benfiquistas têm de salvar o clube outra vez. O Vale e Azevedo afinal era um menino", escreveu o director de comunicação do FC Porto no Twitter.