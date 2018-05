No ano passado os municípios portugueses abateram cerca de 12 mil cães e gatos – o equivalente, em média, a mais de um animal por hora. Segundo noticia esta quinta-feira o Público, apesar de a lei determinar que a partir de Setembro a eutanásia nos canis municipais como forma de controlo dos animais errantes passa a ser proibida, muitas autarquias não estão preparadas para deixar de o fazer.

Existem, inclusive, 31 concelhos portugueses que não têm sequer canis.

Num debate promovido pelo PAN, o director-geral de Veterinária admitiu a possibilidade de o Governo estender o prazo de dois anos – que deu em 2016 às autarquias para que estas adaptassem os centros de recolha de animais ao fim dos abates. Contudo, a hipótese de os canis continuarem a abater animais saudáveis tem gerado muitas críticas.

"É lamentável. É quase má-fé", disse ao jornal a provedora dos animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis, que critica a "inércia" das autarquias e a "negligência" do Governo, que só em Abril lançou um programa de incentivos financeiros de um milhão de euros para modernizar os canis. "Existem alternativas mais humanas do que continuarmos a abater", afirmou a provedora, dando como exemplo Istambul, onde são os habitantes a cuidar dos cães abandonados. "São vacinados e tratados e existem disponibilizadores automáticos de comida que funcionam com moedas", explicou.

De acordo com um relatório oficial de Setembro passado, 102 câmaras esgotaram a capacidade de acolhimento em 2016. Destas, 41 que pretendiam concluir obras de modernização "nos próximos dois anos".

Questionada pelo jornal, a Associação Nacional de Municípios não fez comentários.