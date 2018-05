FC Porto: Sérgio Conceição renova até 2020

"Para mim, [renovar] não era prioridade. O importante era preparar bem a próxima época, saber o que podíamos ter feito melhor, deixar tudo escrito num relatório que eu e a equipa técnica fizemos. Tinha mais um ano de contrato, não tinha qualquer tipo de stress. Obviamente que existiam rumores e houve uma ou outra abordagem , mas a minha prioridade passou sempre por representar este clube", disse o treinador ao Porto Canal, revelando: " É bonito falar mais de um ano de contrato, mas não foi isso que me moveu. Aliás, eu não vinha preparado, vinha para entregar o relatório ao presidente e fui brindado com esta boa surpresa."





O FC Porto renovou o contracto com o treinador, Sérgio Conceição. A informação foi avançada pelos "dragões" esta quinta-feira, na conta oficial do Twitter do clube da Invicta.