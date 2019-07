A associação PróToiro garantiu esta terça-feira ao Correio da Manhã, através do seu porta-voz, Hélder Milheiro, que irá "avançar judicialmente contra todas as pessoas que publicaram insultos e escreveram palavras de incentivo ao ódio - e até à morte - de pessoas ligadas à tauromaquia, como aconteceu contra o cavaleiro João Moura Júnior ", um dos feridos na corrida de touros de Coruche , que se realizou no passado sábado, dia 6.Na lista dos que poderão ser acusados de difamação pela PróToiro está Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica , cibernauta que, alegadamente, terá escrito um texto insultuoso contra o toureiro.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã